Fenerbahçe'nin şef scout'u Hull City'e transfer oldu

Aralık 2018'den beri Fenerbahçe'de şef scout olarak görev yapan Batuhan Hakcıl, Sarı-Lacivertlilere veda etti. Hakcıl'ın yeni durağı Hull City oldu.



"FENERBAHÇE'DEKİ YOLCULUĞUMUN SONUNA GELDİM"



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Batuhan Hakcıl, "Beş senedir görev aldığım Fenerbahçe SK'deki yolculuğumun sonuna geldim. Bundan sonra beni çok heyecanlandıran bir proje olan Hull City'nin başarıları için azimle çalışacağım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.





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