Fenerbahçe'nin şans meleği; Ezgjan Alioski

Fenerbahçe, bu sezon Makedon futbolcusu Ezgjan Alioski'nin forma giydiği hiçbir mücadeleden mağlubiyetle ayrılmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin şans meleği; Ezgjan Alioski
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23 Eylül 2022 13:42
Transferin son günlerinden kadroya dahil edilen Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'ye 'uğurlu' geldi.

Kuzey Makedonyalı oyuncunun forma giydiği 7 maçın hiçbirini kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda  6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Toplam 475 dakika süre alan Alioski, sol bekte hücuma verdiği destekle dikkat çekerken, 4-2'lik Adana Demirspor maçında bir de gol kaydetti.

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