Fenerbahçe'nin şans meleği; Ezgjan Alioski

Transferin son günlerinden kadroya dahil edilen Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'ye 'uğurlu' geldi.
Kuzey Makedonyalı oyuncunun forma giydiği 7 maçın hiçbirini kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Toplam 475 dakika süre alan Alioski, sol bekte hücuma verdiği destekle dikkat çekerken, 4-2'lik Adana Demirspor maçında bir de gol kaydetti.
Kuzey Makedonyalı oyuncunun forma giydiği 7 maçın hiçbirini kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Toplam 475 dakika süre alan Alioski, sol bekte hücuma verdiği destekle dikkat çekerken, 4-2'lik Adana Demirspor maçında bir de gol kaydetti.
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