Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında sahasında Samsunspor'u konuk etti.
Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Rakibi karşısında birçok atak girişiminde bulunan ancak bunları sonuçlandıramayan sarı-lacivertlilerin bu performansı istatistiklere de yansıdı.
28 ŞUTTA 6 İSABET
Jose Mourinho'nun öğrencileri, 28 şutta 6 isabet yakalarken, 44 ortanın da 17'sinde isabet sağlayabildi.
SZYMANSKI SKOR TABELASINI DEĞİŞTİREMEDİ
73. dakikada da Oğuz'un ortasında arka direkte Szymanski'nin kafa vuruşu direkten dışarı giderken, sarı-lacivertliler skor tabelasını değiştiremedi.
Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Aralık 2023'ten (0-0 vs Galatasaray) bu yana gol atamadığı ilk iç saha maçını Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak oynadı.
Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında dikkat çeken istatistiği!
Fenerbahçe, bir topunun direkten döndüğü 10 kişi Samsunspor karşısında 28 şut, 44 ortadan yararlanamadı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında sahasında Samsunspor'u konuk etti.
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