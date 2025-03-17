Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında dikkat çeken istatistiği!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında sahasında Samsunspor'u konuk etti.



Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Rakibi karşısında birçok atak girişiminde bulunan ancak bunları sonuçlandıramayan sarı-lacivertlilerin bu performansı istatistiklere de yansıdı.



28 ŞUTTA 6 İSABET



Jose Mourinho'nun öğrencileri, 28 şutta 6 isabet yakalarken, 44 ortanın da 17'sinde isabet sağlayabildi.



SZYMANSKI SKOR TABELASINI DEĞİŞTİREMEDİ



73. dakikada da Oğuz'un ortasında arka direkte Szymanski'nin kafa vuruşu direkten dışarı giderken, sarı-lacivertliler skor tabelasını değiştiremedi.



Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Aralık 2023'ten (0-0 vs Galatasaray) bu yana gol atamadığı ilk iç saha maçını Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak oynadı.



