Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında dikkat çeken istatistiği!

Fenerbahçe, bir topunun direkten döndüğü 10 kişi Samsunspor karşısında 28 şut, 44 ortadan yararlanamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında dikkat çeken istatistiği!
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17 Mart 2025 08:56

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında sahasında Samsunspor'u konuk etti.

Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Rakibi karşısında birçok atak girişiminde bulunan ancak bunları sonuçlandıramayan sarı-lacivertlilerin bu performansı istatistiklere de yansıdı. 

28 ŞUTTA 6 İSABET 

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 28 şutta 6 isabet yakalarken, 44 ortanın da 17'sinde isabet sağlayabildi. 

SZYMANSKI SKOR TABELASINI DEĞİŞTİREMEDİ

73. dakikada da Oğuz'un ortasında arka direkte Szymanski'nin kafa vuruşu direkten dışarı giderken, sarı-lacivertliler skor tabelasını değiştiremedi.

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Aralık 2023'ten (0-0 vs Galatasaray) bu yana gol atamadığı ilk iç saha maçını Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak oynadı. 

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