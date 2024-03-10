Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise, ligin 29. hafta maçında Gent ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Gent'in golü 53. dakikada Pieter Gerkens ile gelirken, Gilloise bu gole 65. dakikada Alessio Montes ile cevap verdi.
Bu skorla birlikte ligde lider olan Gilloise, puanını 69'a, Gent ise 44'e yükseltti.
Ligin bir sonraki maçında Union Saint-Gilloise, Antwerp deplasmanına gidecek. Gent, Charleroi'yi evinde ağırlayacak.
Gent'in golü 53. dakikada Pieter Gerkens ile gelirken, Gilloise bu gole 65. dakikada Alessio Montes ile cevap verdi.
Bu skorla birlikte ligde lider olan Gilloise, puanını 69'a, Gent ise 44'e yükseltti.
Ligin bir sonraki maçında Union Saint-Gilloise, Antwerp deplasmanına gidecek. Gent, Charleroi'yi evinde ağırlayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU