Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, performansıyla bir kez daha mest etti...
17 yaşındaki yıldız; Kasımpaşa mücadelesini 5 kilit pas, 3 şut, 1 direkten dönen top ve yüzde 90 pas isabetiyle tamamladı. Ayrıca 5 ikili mücadele kazanıp, 2 top çaldı. İlk onbiri hak ettiğini kanıtladı...
ADANA DEMİRSPOR'A KARŞI 11'DE OLMA İHTİMALİ GÜÇLÜ
Raket gibi sol ayağıyla her topla buluştuğunda tehlike üreten Arda'nın Adana Demirspor'a karşı da 11'de olma ihtimali güçlü...
Bu arada PSG'nin Güler'i yakın takibe aldığı ifade edildi... Fenerbahçe, Arda'nın sözleşmesini uzatmayı planlıyor...
17 yaşındaki yıldız; Kasımpaşa mücadelesini 5 kilit pas, 3 şut, 1 direkten dönen top ve yüzde 90 pas isabetiyle tamamladı. Ayrıca 5 ikili mücadele kazanıp, 2 top çaldı. İlk onbiri hak ettiğini kanıtladı...
ADANA DEMİRSPOR'A KARŞI 11'DE OLMA İHTİMALİ GÜÇLÜ
Raket gibi sol ayağıyla her topla buluştuğunda tehlike üreten Arda'nın Adana Demirspor'a karşı da 11'de olma ihtimali güçlü...
Bu arada PSG'nin Güler'i yakın takibe aldığı ifade edildi... Fenerbahçe, Arda'nın sözleşmesini uzatmayı planlıyor...