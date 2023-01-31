Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, performansıyla bir kez daha mest etti...17 yaşındaki yıldız; Kasımpaşa mücadelesini 5 kilit pas, 3 şut, 1 direkten dönen top ve yüzde 90 pas isabetiyle tamamladı. Ayrıca 5 ikili mücadele kazanıp, 2 top çaldı. İlk onbiri hak ettiğini kanıtladı...Raket gibi sol ayağıyla her topla buluştuğunda tehlike üreten Arda'nın Adana Demirspor'a karşı da 11'de olma ihtimali güçlü...Bu arada PSG'nin Güler'i yakın takibe aldığı ifade edildi... Fenerbahçe, Arda'nın sözleşmesini uzatmayı planlıyor...