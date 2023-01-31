Fenerbahçe'nin orkestra şefi: Arda Güler

Fenerbahçe'de 17 yaşındaki Arda Güler, Kasımpaşa karşısında atakları bir orkestra şefi gibi yönetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'nin orkestra şefi: Arda Güler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2023 11:57
Arda Guler
Arda Guler
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, performansıyla bir kez daha mest etti...

17 yaşındaki yıldız; Kasımpaşa mücadelesini 5 kilit pas, 3 şut, 1 direkten dönen top ve yüzde 90 pas isabetiyle tamamladı. Ayrıca 5 ikili mücadele kazanıp, 2 top çaldı. İlk onbiri hak ettiğini kanıtladı...

ADANA DEMİRSPOR'A KARŞI 11'DE OLMA İHTİMALİ GÜÇLÜ

Raket gibi sol ayağıyla her topla buluştuğunda tehlike üreten Arda'nın Adana Demirspor'a karşı da 11'de olma ihtimali güçlü...

Bu arada PSG'nin Güler'i yakın takibe aldığı ifade edildi... Fenerbahçe, Arda'nın sözleşmesini uzatmayı planlıyor... 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ