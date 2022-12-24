Fenerbahçe'nin ofsayt itirazı!

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta 61. dakikada öne geçti. Bu dakikada Bakasetas'ın savunma arkasına gönderdiği topa Maxi Gomez iyi hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
Bu gol sonrası Fenerbahçeli futbolcular, yoğun bir şekilde Gomez'in ofsayt olduğu yönünde hakeme itirazda bulundu.
VAR kontrolü sonrası Gomez'in golü geçerli sayıldı.
Bu gol sonrası Fenerbahçeli futbolcular, yoğun bir şekilde Gomez'in ofsayt olduğu yönünde hakeme itirazda bulundu.
VAR kontrolü sonrası Gomez'in golü geçerli sayıldı.
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