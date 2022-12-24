Fenerbahçe'nin ofsayt itirazı!

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Maxi Gomez ile öne geçti. Ancak bu gol sonrası Fenerbahçeli futbolcular yoğun bir şekilde ofsayt itirazında bulundu.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'nin ofsayt itirazı!
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24 Aralık 2022 20:35
Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta 61. dakikada öne geçti. Bu dakikada Bakasetas'ın savunma arkasına gönderdiği topa Maxi Gomez iyi hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Bu gol sonrası Fenerbahçeli futbolcular, yoğun bir şekilde Gomez'in ofsayt olduğu yönünde hakeme itirazda bulundu.

VAR kontrolü sonrası Gomez'in golü geçerli sayıldı.



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