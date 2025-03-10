Fenerbahçe'nin kiraladğı Mimovic, göz doldurdu!

Ognjen Mimovic, Zenit'te kariyerine müthiş başladı.
20 yaşındaki futbolcu, Rus kulübündeki ilk maçında performansı ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Genç oyuncu, Rusya Premier Liga'daki Fakel maçında 20 dakika sahada kaldı.
GALİBİYETTE ROL OYNADI
Oyuna sonradan giren Mimovic, 1 pas arası; 4/6 ikili mücadele ve 4/4 top sürme istatistikleri yakalayarak galibiyette rol oynadı.
20 yaşındaki futbolcu, Rus kulübündeki ilk maçında performansı ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Genç oyuncu, Rusya Premier Liga'daki Fakel maçında 20 dakika sahada kaldı.
GALİBİYETTE ROL OYNADI
Oyuna sonradan giren Mimovic, 1 pas arası; 4/6 ikili mücadele ve 4/4 top sürme istatistikleri yakalayarak galibiyette rol oynadı.
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<