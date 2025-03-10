Fenerbahçe'nin kiraladğı Mimovic, göz doldurdu!

Fenerbahçe'nin Zenit'e kiralığı Ognjen Mimovic göz dolduruyor. Sırp futbolcu, Fakel maçında 20 dakika sahada kalarak önemli bir istatistik yakaladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; X.com
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Fenerbahçe'nin kiraladğı Mimovic, göz doldurdu!
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10 Mart 2025 11:04
Ognjen Mimovic, Zenit'te kariyerine müthiş başladı.

20 yaşındaki futbolcu, Rus kulübündeki ilk maçında performansı ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Genç oyuncu, Rusya Premier Liga'daki Fakel maçında 20 dakika sahada kaldı.

GALİBİYETTE ROL OYNADI

Oyuna sonradan giren Mimovic, 1 pas arası; 4/6 ikili mücadele ve 4/4 top sürme istatistikleri yakalayarak galibiyette rol oynadı.






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