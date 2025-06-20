Fenerbahçe'nin kanat hedefi Bakayoko

Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Johan Bakayoko'yu gündemine aldı.
SÖZLEŞME UZATMAK İSTEMİYOR
Walfoot'ta yer alan habere göre, PSV Eindhoven forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibiyle gelecek yıl sona erecek sözleşmesini uzatmak istemiyor.
FENERBAHÇE DEVREDE
PSV'nin Bakayoko'dan bonservis kazanmak için son fırsatının bu yaz transfer dönemi olduğu ve Fenerbahçe'nin de Belçikalı futbolcu için devrede olan takımlardan biri olduğu yazıldı. Bakayoko'nun ise Türkiye'ye transfer olmak konusundaki kararının net olmadığı belirtildi.
PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR
Öte yandan Bakayoko ile ilgilenen takımlar arasında Bayer Leverkusen ve Leipzig'in de adı verildi.
SEZON PERFORMANSI
PSV Eindhoven'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Bakayoko, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.
PSV ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek Bakayoko'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
SÖZLEŞME UZATMAK İSTEMİYOR
Walfoot'ta yer alan habere göre, PSV Eindhoven forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibiyle gelecek yıl sona erecek sözleşmesini uzatmak istemiyor.
FENERBAHÇE DEVREDE
PSV'nin Bakayoko'dan bonservis kazanmak için son fırsatının bu yaz transfer dönemi olduğu ve Fenerbahçe'nin de Belçikalı futbolcu için devrede olan takımlardan biri olduğu yazıldı. Bakayoko'nun ise Türkiye'ye transfer olmak konusundaki kararının net olmadığı belirtildi.
PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR
Öte yandan Bakayoko ile ilgilenen takımlar arasında Bayer Leverkusen ve Leipzig'in de adı verildi.
SEZON PERFORMANSI
PSV Eindhoven'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Bakayoko, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.
PSV ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek Bakayoko'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
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