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Fenerbahçe'nin kanat hedefi Bakayoko

Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen 22 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Johan Bakayoko ile ilgileniyor.

calendar 20 Haziran 2025 21:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin kanat hedefi Bakayoko
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Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Johan Bakayoko'yu gündemine aldı.

SÖZLEŞME UZATMAK İSTEMİYOR

Walfoot'ta yer alan habere göre, PSV Eindhoven forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibiyle gelecek yıl sona erecek sözleşmesini uzatmak istemiyor.

FENERBAHÇE DEVREDE

PSV'nin Bakayoko'dan bonservis kazanmak için son fırsatının bu yaz transfer dönemi olduğu ve Fenerbahçe'nin de Belçikalı futbolcu için devrede olan takımlardan biri olduğu yazıldı. Bakayoko'nun ise Türkiye'ye transfer olmak konusundaki kararının net olmadığı belirtildi.

PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR


Öte yandan Bakayoko ile ilgilenen takımlar arasında Bayer Leverkusen ve Leipzig'in de adı verildi.

SEZON PERFORMANSI

PSV Eindhoven'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Bakayoko, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

PSV ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek Bakayoko'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.


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