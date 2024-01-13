Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu.

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu!
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13 Ocak 2024 15:38
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı.

Sarı lacivertli takımın yeni transferi Leonardo Bonucci kadroda yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Becao, Crespo ve Zajc kadroda kendine yer bulamadı. Afrika Kupası'na giden Djiku ve Osayi Samuel de kafilede yer almadı.

Kısa süre içinde ayrılması beklenen Umut Nayir ile Samet Akaydin de kadroda yer almadılar.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu


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