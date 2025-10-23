Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de resmi müsabakalarda mağlubiyet görmedi.
Ligde Kadıköy'de oynadığı 5 müsabakanın 4'ünü kazanan ve 1'inden beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, iç saha performansını Avrupa'da da sergiledi.
Sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'u mağlup ederken Benfica ile berabere kalmıştı.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de bileği bükülmüyor!
Fenerbahçe, bu sezon resmi müsabakalarda sahasında yenilgi yaşamadı.
Fenerbahçe
- 23:23 Alexander Nübel: "Hayal kırıklığı yaşadık"
- 23:22 Angelo Stiller: "Küçük detaylar belirledi"
- 23:17 Beşiktaş BOA, Fransa deplasmanında kaybetti
- 22:53 Fenerbahçe'de Jhon Duran formasına kavuştu!
- 22:47 Fenerbahçe'nin Kadıköy'de bileği bükülmüyor!
- 22:27 Jayden Oosterwolde: "Stuttgart'a bunu gösterdik"
- 22:25 Fenerbahçe'den "Tschüss!" paylaşımı!
- 22:18 Archie Brown: "Sürekli oynamak istiyorum"
- 22:01 Kerem Aktürkoğlu: "Zamana ihtiyacımız var"
- 21:54 Kadıköy'de maç sonu olay!
- 21:48 CANLI: Samsunspor - Dinamo Kiev
- 21:46 Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu ile yıktı!
- 21:44 Lyon, sahasında kazandı
- 21:43 Arda Turan'a 90+4'te büyük şok!
- 21:42 Braga'dan Avrupa Ligi'nde 3'te 3
- 21:41 Rangers'a bir şok da Brann'dan
- 21:40 Ferencvaros'tan deplasmanda geri dönüş!
- 21:39 Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi: Eagles!
- 21:36 Fiorentina'yı tanıdık isimler sırtladı!
- 21:26 Bologna, Bükreş'te siftah yaptı
- 21:20 Fenerbahçe - Stuttgart maçında iki penaltı iptal!
- 20:46 Domenico Tedesco'ya sarı kart!
- 20:43 Fenerbahçe maçının hakemi için dikkat çeken gerçek!
- 20:30 Szymanski'den Kerem sevinci
- 20:23 Fenerbahçe'nin Avrupa golcüsü: Kerem Aktürkoğlu
- 20:16 TFF, Konyaspor - Beşiktaş VAR kayıtlarını açıkladı!
- 20:11 Fenerbahçe'de kırmızı kart beklentisi!
- 19:46 Beşiktaş ile Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi
- 19:10 Galatasaray'dan Barış Alper paylaşımı!
- 18:56 Dursun Özbek: "Güzel günler bizi bekliyor"
- 18:45 Jhon Duran, iki ay sonra geri döndü!
- 18:39 Fenerbahçe'de Ederson geri döndü
- 18:37 Lionel Messi, Inter Miami ile sözleşmesini uzattı
- 18:34 Fenerbahçe - Stuttgart: 11'ler
- 18:23 MKE Ankaragücü'nde Muhammet Yaman dönemi!
- 18:19 Guti'den flaş Arda Güler yorumu: "Bu karışıma sahip"
- 18:08 Galatasaray'dan Osimhen tepkisi!
- 17:50 Spencer Dinwiddie, Bayern Münih'le anlaştı!
- 17:46 Igor Tudor için son maç mı?
- 17:44 NBA'de bahis skandalı: Rozier ve Billups gözaltında!
- 17:32 Trabzonspor'da genç futbolcu Taha Emre İnce, ameliyat edildi
- 17:28 Xabi Alonso: "Endrick'in zamanı gelecek"
- 17:11 Luis Figo'dan El Clasico için açıklama!
- 16:53 Türkiye Satranç Federasyonu, Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliğinin kurucu başkanlığını üstlenecek
- 16:39 Uluslararası Artistik Buz Pateni Gordion Kupası başladı
- 16:25 Sadettin Saran'dan genel kurul öncesi kongre üyelerine çağrı!
- 16:13 Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'a gitti!
- 16:00 Erol Bulut: "3 günde bir oynasak hazır oluruz"
- 15:51 Batagov'dan transfer açıklaması!
- 15:37 Karşıyaka filesinde moraller yerinde
- 15:16 Karşıyaka'da Naumoski yerli statüsünde oynayacak
- 15:14 Altınordu sahaya moralli çıkacak
- 15:02 Göztepe'nin Galatasaray galibiyeti hasreti!
- 14:56 Altay'dan Karşıyaka'ya derbi jesti
- 14:54 Metin Şahin, Dünya Tekvando Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi
- 14:50 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri!
- 14:45 Antalyaspor'dan bilet fiyatı açıklaması: "Stada bekliyoruz"
- 14:37 A Milli Kadın Futbol Takımı'nın hedefi UEFA Uluslar B Ligi'nde kalmak
- 14:04 Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri!
- 13:57 TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|9
|8
|1
|0
|22
|4
|25
|2
|Trabzonspor
|9
|6
|2
|1
|15
|7
|20
|3
|Fenerbahçe
|9
|5
|4
|0
|14
|6
|19
|4
|Gaziantep FK
|9
|5
|2
|2
|15
|14
|17
|5
|Göztepe
|9
|4
|4
|1
|11
|3
|16
|6
|Beşiktaş
|9
|5
|1
|3
|15
|11
|16
|7
|Samsunspor
|9
|4
|4
|1
|13
|9
|16
|8
|Alanyaspor
|9
|3
|4
|2
|11
|9
|13
|9
|Konyaspor
|9
|3
|2
|4
|15
|14
|11
|10
|Antalyaspor
|9
|3
|1
|5
|11
|16
|10
|11
|Rizespor
|9
|2
|3
|4
|10
|13
|9
|12
|Kasımpaşa
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|13
|Gençlerbirliği
|9
|2
|2
|5
|9
|13
|8
|14
|Eyüpspor
|9
|2
|2
|5
|6
|11
|8
|15
|Kocaelispor
|9
|2
|2
|5
|8
|14
|8
|16
|Başakşehir
|9
|1
|4
|4
|7
|9
|7
|17
|Kayserispor
|9
|0
|5
|4
|6
|20
|5
|18
|Karagümrük
|9
|1
|0
|8
|8
|20
|3