Fenerbahçe'nin forvet transferi için Portekiz basını, Haris Seferovic ismini ortaya attı.



İsviçreli golcünün, Jorge Jesus'la 1.5 sezon birlikte çalışması iddiaları destekliyor. Ancak 30 yaşındaki Seferovic geçen sezon sakatlıklarla boğuştu.



Kas yaralanması ve bacağından yaşadığı iki sakatlık nedeniyle ligde 17 maçı kaçırdı. Gol sayısı 3'te kaldı. İyileştikten sonraki altı maçın üçünde yedek oturdu. Üçünde ise az süre aldı. Haris'in Benfica ile 2 yıl daha kontratı var.



