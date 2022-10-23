Fenerbahçe'nin gol aralığı: 76-90

Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de liderliğe yükselen Fenerbahçe, maçların son bölümünde attığı gollerle dikkat çekiyor.



Başakşehir'i de 84. dakikada Diego Rossi'nin attığı golle geçen sarı-lacivertliler, ligde şu ana kadar en çok 76 ile 90. dakikalar arasında fileleri havalandırdı.



Fenerbahçe, ligde oynadığı 10 maçta rakip fileleri 29 kez havalandırırken, söz konusu dakika aralıklarında ise 8 gol buldu. Jorge Jesus'un öğrencileri 31 ile 45. dakikalar arasında da 6 gol buldu.



İşte Fenerbahçe'nin en çok gol attığı dakika aralıkları:



0-15: 4 gol

16-30: 5 gol

31-45: 6 gol

46-60: 3 gol

61-75: 3 gol

76-90: 8 gol





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