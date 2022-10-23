Fenerbahçe'nin gol aralığı: 76-90

Süper Lig'de bu sezon rakip filelere 29 gol atan Fenerbahçe, en çok golü 8 kez ile 76 ile 90. dakikalar arasında attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin gol aralığı: 76-90
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23 Ekim 2022 01:28
Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de liderliğe yükselen Fenerbahçe, maçların son bölümünde attığı gollerle dikkat çekiyor.

Başakşehir'i de 84. dakikada Diego Rossi'nin attığı golle geçen sarı-lacivertliler, ligde şu ana kadar en çok 76 ile 90. dakikalar arasında fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 10 maçta rakip fileleri 29 kez havalandırırken, söz konusu dakika aralıklarında ise 8 gol buldu. Jorge Jesus'un öğrencileri 31 ile 45. dakikalar arasında da 6 gol buldu.

İşte Fenerbahçe'nin en çok gol attığı dakika aralıkları:

0-15: 4 gol
16-30: 5 gol
31-45: 6 gol
46-60: 3 gol
61-75: 3 gol
76-90: 8 gol

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