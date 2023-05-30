Fenerbahçe'nin dinamik ikilisi: Michy-Enner

Fenerbahçe'de forvet hattının değişilmez ikilisi Enner Valencia ve Michy Batshuayi, takımın gol yükünü sırtlamaya devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin dinamik ikilisi: Michy-Enner
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30 Mayıs 2023 12:49
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 13:05
Fenerbahçe'de bu sezon resmi maçlarda 32 gol atıp, 7 asist yapan Enner Valencia ile 18 gol, 2 asist kaydeden Michy Batshuayi, kalan maçlarda da teknik heyet ve taraftarın en güvendiği isimler. 
 
50 gole imza atan muhteşem ikiliden Valencia, Süper Lig'de 28 golle krallık yarışında da zirvede yer alıyor. Batshuayi ise ligde 12 gol sevinci yaşadı.
 
"KOCAMAN" HEDEF
 
Enner Valencia, 28 golle kulübün efsanelerinden Alex'i yakalamıştı. Bir gol atması halinde ise Aykut Kocaman'ın 29 gollü rekorunu egale edecek. Kalan iki karşılaşmada fileleri iki kez havalandırması durumunda sarı-lacivertli forma ile en çok gol atan isim olmayı başaracak. 
 
 
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