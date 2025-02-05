Fenerbahçe'nin çilingiri Dusan Tadic

Fenerbahçe'nin usta yıldızı Dusan Tadic, Jose Mourinho'nun en büyük silahı oldu. Sırp yıldız, ligde son 4 maçın üçünde skor katkısı sağladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
3-2 biten Konyaspor maçında 1 gol ve 1 asist yapan Tadic, Adana Demirspor deplasmanında ilk 2 golün asistine imza attı, Rize'ye karşı 2-1 gerideyken 46. dakikada oyuna dahil oldu ve En Nesyri'nin galibiyet golünü hazırladı.
PERFORMANSI
Dusan Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 9 gol 15 asistlik katkı sağladı.
3-2 biten Konyaspor maçında 1 gol ve 1 asist yapan Tadic, Adana Demirspor deplasmanında ilk 2 golün asistine imza attı, Rize'ye karşı 2-1 gerideyken 46. dakikada oyuna dahil oldu ve En Nesyri'nin galibiyet golünü hazırladı.
PERFORMANSI
Dusan Tadic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 9 gol 15 asistlik katkı sağladı.