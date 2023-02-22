Fenerbahçe'nin çileği; Lucas Moura

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lucas Moura'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin çileği; Lucas Moura
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22 Şubat 2023 11:40
5 Mart'a kadar uzayan transfer döneminde Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek istiyor. Devre arasında takıma 3 yeni futbolcuyu katan Fenerbahçe, çilek transferiyle devre arası transfer dönemini kapatmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kuzey Londra ekibi Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura ile ilgilenen Kanarya'nın elini Brezilyalının sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması güçlendiriyor.

2 MİLYON EURO

Antonio Conte'nin de kadroda düşünmediği oyuncu, Jesus'un da planlarına uyuyor. Fenerbahçe, İngiliz ekibine teklif yapmaya hazırlanıyor. İddiaya göre Kanarya'nın teklifi 2 milyon euroyu geçmeyecek.

Lucas Moura, bu sezon Tottenham ile çıktığı 12 maçta 1 gol kaydedebildi.



 
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