01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Fenerbahçe'nin Avrupa'da 292. maçı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Nice ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 292. maçına çıkacak.

calendar 01 Ekim 2025 13:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında perşembe günü Fransız temsilcisi Nice'i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 292. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 291 müsabakada 114 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 398 kez havalandırırken kalesinde 415 gol gördü. 


- "2" numaralı kupada 150. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 149 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 64 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 209 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 190 gole engel olamadı. 

- UEFA Avrupa Ligi'nde etkili

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 95 müsabakaya çıktı.

Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 137 gol atarken kalesinde 99 gol gördü. 

- Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 95

 46

 28

 21

 137

 99
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 42

 15

 13

 14

 62

 51
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 291

 114

 62

 115

 398

 415
 
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
