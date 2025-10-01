Fenerbahçe'nin Avrupa'da 292. maçı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında perşembe günü Fransız temsilcisi Nice'i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 292. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 291 müsabakada 114 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 398 kez havalandırırken kalesinde 415 gol gördü.
- "2" numaralı kupada 150. sınav
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 149 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 64 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 209 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 190 gole engel olamadı.
- UEFA Avrupa Ligi'nde etkili
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 95 müsabakaya çıktı.
Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 137 gol atarken kalesinde 99 gol gördü.
- Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 291 müsabakada 114 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 398 kez havalandırırken kalesinde 415 gol gördü.
- "2" numaralı kupada 150. sınav
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 149 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 64 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 209 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 190 gole engel olamadı.
- UEFA Avrupa Ligi'nde etkili
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 95 müsabakaya çıktı.
Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 137 gol atarken kalesinde 99 gol gördü.
- Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 95
| 46
| 28
| 21
| 137
| 99
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 42
| 15
| 13
| 14
| 62
| 51
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 291
| 114
| 62
| 115
| 398
| 415