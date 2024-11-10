Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Samet Akaydin, 54. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 82. dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4. dakikada Allan Saint-Maximin kaydetti.
FENERBAHÇE FARKI 5'E İNDİRDİ
Evinde oynadığı son 11 lig maçının 10'unu kazanan Fenerbahçe, puanını 26'ya çıkardı ve Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.
3 maçlık galibiyet serisi sona eren Sivasspor, 17 puanda kaldı.
Milli ara sonrası Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
FENERBAHÇE İLK 11'İNDE 5 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AZ Alkmaar maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.
Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'ndaki müsabakada, AZ Alkmaar karşısında ilk 11'de şans verdiği isimlerden Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'i Sivasspor karşısında da sahaya sürdü.
Hollanda'da ilk 11'de forma giyen Rodrigo Becao, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred ve Edin Dzeko, Sivasspor karşısında yedek kulübesinde yer aldı.
Becao'nun yerine Samet Akaydın, Mert Müldür'ün yerine Filip Kostic, İsmail Yüksek'in yerine Mert Hakan Yandaş, Fred'in yerine Sebastian Szymanski'yi oynatan Mourinho, forvet hattında ise Youssef En-Nesyri'e formayı verdi.
Fenerbahçe, Sivasspor müsabakasına şu 11'le çıktı:
Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri.
JOSE MOURINHO TRİBÜNDE
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünde oturan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında da tribünde yer aldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor karşılaşmasının ardından Jose Mourinho'ya 1 maç, kaleci antrenörü Sandro Zufic'e de kırmızı kart cezasının haricinde 2 maç ceza vermişti.
SAMET AKAYDİN, 337 GÜN SONRA İLK 11'DE
Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada ilk 11'de şans buldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 resmi maçın yalnızca birinde 14 dakika süre alan Samet Akaydın, tam 337 gün sonra Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.
Milli futbolcu son olarak 2023-2024 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynanan Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de forma giymiş, devre arasında ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralık olarak gitmişti.
MERT HAKAN YANDAŞ, BU SEZON İLK KEZ
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Net Global Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez 11'de şans bulan 30 yaşındaki futbolcu, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Lille ile iç sahada oynanan müsabakada 11'de şans bulmuştu.
Bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giyen Mert Hakan Yandaş, bu maçların 11'inde oyuna sonradan dahil oldu.
Deneyimli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de son olarak geçen sezonun 37. haftasında deplasmanda oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Trabzonspor deplasmanından sakat dönen İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra teknik ekip kararıyla Levent Mercan da Sivasspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.
Sakatlığı nedeniyle AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan maçta takımı yalnız bırakan Alexander Djiku ise maç kadrosunda yer aldı.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Fenerbahçe Kulübü, Net Global Sivasspor karşılaşması öncesinde anma organizasyonu düzenledi.
Takımların ısınmaları sırasında Ülker Stadı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı.
Karşılaşma başlamadan önce tribünlerde Atatürk'ün anıldığı pankartlar açıldı.
İki takım futbolcuları sahaya üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı, Özlem ve Minnetle Anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.
Karşılaşma öncesinde stadyumda çalınan sirenler eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.
OSAYI - SAMUEL, 100. LİG MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.
2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, 30 Ocak 2021'de oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında giydiği Fenerbahçe formasıyla 149 resmi maça çıkmıştı.
26 yaşındaki futbolcu, Net Global Sivasspor karşısında Süper Lig'de 100. maçına çıkarken, sarı-lacivertli takımla 150. resmi maçını oynadı.
FENERBAHÇE MAÇA ATAK BAŞLADI
Fenerbahçe maça atak başlarken, Sivasspor ise temkinli bir anlayışla sahada yer aldı. İlk dakikalardan itibaren taraftarının da desteğini alarak oyunu Sivasspor yarı alanına yıkan Fenerbahçe, kanatlardan yapılan ortalarla pivot santforu Youssef En-Nesyri'yi topla buluşturmayı amaçladı.
Kostic ve Saint-Maximin'in bulunduğu sol kanadı etkili kullanan Fenerbahçe, ilk dakikalarda istediği pozisyonları bulamadı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, 10. dakikada sakatlandı. Çağlar'ın yerine Alexander Djiku oyuna dahil oldu.
GOL PERDESİNİ SAMET AKAYDİN AÇTI
Ataklarını giderek sıklaştıran Fenerbahçe, 24. dakikada perdeyi açtı.
Fenerbahçe korneri kullandıktan sonra top yine sarı-lacivertli oyuncularda kaldı. Ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte Samet Akaydin topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
VAR'DAN UYARI GELDİ, HAKEM UYMADI
Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası Djiku'nun elle oynayıp oynamadığını incelemek için monitöre gitti ancak VAR uyarısına uymadı ve golü verdi.
GOLDEN SONRA YİNE FENERBAHÇE BASKISI
Fenerbahçe, golden sonra da daha atak oynayan taraf oldu. Sivasspor, kontrataklarla etkili olmaya çalışsa da bir türlü Fenerbahçe orta sahasını aşamadı.
En-Nesyri'ye yapılan ortalarla gole yaklaşan Fenerbahçe, devreyi 1-0 önde kapattı.
SİVASSPOR RİSK ALARAK BAŞLADI
Sivasspor, ilk yarıya göre ikinci yarıya daha etkili başladı. Balde Keita ve Garry Rodrigues ile hızlı hücumlar deneyen Sivasspor, Fenerbahçe ceza alanına kadar geldi ancak son paslar veya vuruşlarda etkili tercihler yapamayınca skoru da değiştiremedi.
F.BAHÇE KONTRAYLA PENALTI KAZANDI
Sivasspor'un risk aldığı dakikalarda Fenerbahçe kontratakla penaltı kazandı.
En-Nesyri, Nikolic ile yaşadığı pozisyonda yerde kaldı. Fenerbahçe taraftarlar ve tribünler, penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonu ekranda izledi ve Fenerbahçe lehine penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına gelen Dusan Tadic, 54. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
AMRABAT FARKI ARTIRDI
Fenerbahçe etkili ataklarını sürdürürken Sivasspor, oyun disiplininden giderek düştü. Oyunun rölantiye döndüğü dakikalarda Fenerbahçe, farkı 3'e çıkardı.
82. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Fred'in ceza sahasına gönderdiği topu Sivasspor savunması karşıladı. Bu top kaleyi cepheden gören Amrabat'a geldi. Faslı futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.
SAINT-MAXIMIN SKORU BELİRLEDİ
90+4. dakikada Fenerbahçe kontrasında Allan Saint-Maximin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla maçın skorunu belirledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada sağdan Tadic'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Mert Hakan'ın arka direğe kaleye paralel ortasına altıpasta topa ayak koyan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
30. dakikada hücum yönünün sağından Turgunbayev'in ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
44. dakikada sağdan Mert Hakan'ın ön direğe ortasında altıpasta topa ayak koyan En-Nesyri'nin vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.
45+6. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Samet Akaydin, 54. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 82. dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4. dakikada Allan Saint-Maximin kaydetti.
FENERBAHÇE FARKI 5'E İNDİRDİ
Evinde oynadığı son 11 lig maçının 10'unu kazanan Fenerbahçe, puanını 26'ya çıkardı ve Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.
3 maçlık galibiyet serisi sona eren Sivasspor, 17 puanda kaldı.
Milli ara sonrası Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
FENERBAHÇE İLK 11'İNDE 5 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AZ Alkmaar maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.
Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'ndaki müsabakada, AZ Alkmaar karşısında ilk 11'de şans verdiği isimlerden Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'i Sivasspor karşısında da sahaya sürdü.
Hollanda'da ilk 11'de forma giyen Rodrigo Becao, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred ve Edin Dzeko, Sivasspor karşısında yedek kulübesinde yer aldı.
Becao'nun yerine Samet Akaydın, Mert Müldür'ün yerine Filip Kostic, İsmail Yüksek'in yerine Mert Hakan Yandaş, Fred'in yerine Sebastian Szymanski'yi oynatan Mourinho, forvet hattında ise Youssef En-Nesyri'e formayı verdi.
Fenerbahçe, Sivasspor müsabakasına şu 11'le çıktı:
Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri.
JOSE MOURINHO TRİBÜNDE
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakada cezası nedeniyle tribünde oturan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor karşısında da tribünde yer aldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor karşılaşmasının ardından Jose Mourinho'ya 1 maç, kaleci antrenörü Sandro Zufic'e de kırmızı kart cezasının haricinde 2 maç ceza vermişti.
SAMET AKAYDİN, 337 GÜN SONRA İLK 11'DE
Fenerbahçe'de Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Samet Akaydın, bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada ilk 11'de şans buldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de oynadığı 18 resmi maçın yalnızca birinde 14 dakika süre alan Samet Akaydın, tam 337 gün sonra Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı.
Milli futbolcu son olarak 2023-2024 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynanan Beşiktaş müsabakasında ilk 11'de forma giymiş, devre arasında ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımına kiralık olarak gitmişti.
MERT HAKAN YANDAŞ, BU SEZON İLK KEZ
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Net Global Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk kez 11'de şans bulan 30 yaşındaki futbolcu, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Lille ile iç sahada oynanan müsabakada 11'de şans bulmuştu.
Bu sezon 12 resmi karşılaşmada forma giyen Mert Hakan Yandaş, bu maçların 11'inde oyuna sonradan dahil oldu.
Deneyimli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de son olarak geçen sezonun 37. haftasında deplasmanda oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Trabzonspor deplasmanından sakat dönen İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra teknik ekip kararıyla Levent Mercan da Sivasspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.
Sakatlığı nedeniyle AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan maçta takımı yalnız bırakan Alexander Djiku ise maç kadrosunda yer aldı.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Fenerbahçe Kulübü, Net Global Sivasspor karşılaşması öncesinde anma organizasyonu düzenledi.
Takımların ısınmaları sırasında Ülker Stadı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı.
Karşılaşma başlamadan önce tribünlerde Atatürk'ün anıldığı pankartlar açıldı.
İki takım futbolcuları sahaya üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı, Özlem ve Minnetle Anıyoruz." yazılı pankartla çıktı.
Karşılaşma öncesinde stadyumda çalınan sirenler eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.
OSAYI - SAMUEL, 100. LİG MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.
2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olan Osayi-Samuel, 30 Ocak 2021'de oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında giydiği Fenerbahçe formasıyla 149 resmi maça çıkmıştı.
26 yaşındaki futbolcu, Net Global Sivasspor karşısında Süper Lig'de 100. maçına çıkarken, sarı-lacivertli takımla 150. resmi maçını oynadı.
FENERBAHÇE MAÇA ATAK BAŞLADI
Fenerbahçe maça atak başlarken, Sivasspor ise temkinli bir anlayışla sahada yer aldı. İlk dakikalardan itibaren taraftarının da desteğini alarak oyunu Sivasspor yarı alanına yıkan Fenerbahçe, kanatlardan yapılan ortalarla pivot santforu Youssef En-Nesyri'yi topla buluşturmayı amaçladı.
Kostic ve Saint-Maximin'in bulunduğu sol kanadı etkili kullanan Fenerbahçe, ilk dakikalarda istediği pozisyonları bulamadı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, 10. dakikada sakatlandı. Çağlar'ın yerine Alexander Djiku oyuna dahil oldu.
GOL PERDESİNİ SAMET AKAYDİN AÇTI
Ataklarını giderek sıklaştıran Fenerbahçe, 24. dakikada perdeyi açtı.
Fenerbahçe korneri kullandıktan sonra top yine sarı-lacivertli oyuncularda kaldı. Ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte Samet Akaydin topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
VAR'DAN UYARI GELDİ, HAKEM UYMADI
Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası Djiku'nun elle oynayıp oynamadığını incelemek için monitöre gitti ancak VAR uyarısına uymadı ve golü verdi.
GOLDEN SONRA YİNE FENERBAHÇE BASKISI
Fenerbahçe, golden sonra da daha atak oynayan taraf oldu. Sivasspor, kontrataklarla etkili olmaya çalışsa da bir türlü Fenerbahçe orta sahasını aşamadı.
En-Nesyri'ye yapılan ortalarla gole yaklaşan Fenerbahçe, devreyi 1-0 önde kapattı.
SİVASSPOR RİSK ALARAK BAŞLADI
Sivasspor, ilk yarıya göre ikinci yarıya daha etkili başladı. Balde Keita ve Garry Rodrigues ile hızlı hücumlar deneyen Sivasspor, Fenerbahçe ceza alanına kadar geldi ancak son paslar veya vuruşlarda etkili tercihler yapamayınca skoru da değiştiremedi.
F.BAHÇE KONTRAYLA PENALTI KAZANDI
Sivasspor'un risk aldığı dakikalarda Fenerbahçe kontratakla penaltı kazandı.
En-Nesyri, Nikolic ile yaşadığı pozisyonda yerde kaldı. Fenerbahçe taraftarlar ve tribünler, penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonu ekranda izledi ve Fenerbahçe lehine penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına gelen Dusan Tadic, 54. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
AMRABAT FARKI ARTIRDI
Fenerbahçe etkili ataklarını sürdürürken Sivasspor, oyun disiplininden giderek düştü. Oyunun rölantiye döndüğü dakikalarda Fenerbahçe, farkı 3'e çıkardı.
82. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Fred'in ceza sahasına gönderdiği topu Sivasspor savunması karşıladı. Bu top kaleyi cepheden gören Amrabat'a geldi. Faslı futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla ceza sahası dışından harika bir gole imza attı.
SAINT-MAXIMIN SKORU BELİRLEDİ
90+4. dakikada Fenerbahçe kontrasında Allan Saint-Maximin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla maçın skorunu belirledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada sağdan Tadic'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Mert Hakan'ın arka direğe kaleye paralel ortasına altıpasta topa ayak koyan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
30. dakikada hücum yönünün sağından Turgunbayev'in ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
44. dakikada sağdan Mert Hakan'ın ön direğe ortasında altıpasta topa ayak koyan En-Nesyri'nin vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.
45+6. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...
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