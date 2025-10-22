Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Umut Maden
Zerenspor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva (Ceren Önal, Özlem Alkan, Şeyma Ercan Küçükaslan, Eylül Karadaş, Aleksic, Gatina)
Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Korneluk, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Milenkovic)
Setler: 14-25, 21-25, 20-25
Süre: 75 dakika (22, 27, 26)
Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'a set vermeden kazandı!
Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi.
