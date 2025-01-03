Fenerbahçe Medicana, THY'ye set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Medicana, THY'ye set vermedi
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03 Ocak 2025 18:21
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-0 kazandı. 

SET SONUÇLARI: 

1. SET: 25-21
2. SET: 25-20
3. SET: 25-18

Ligde çıktığı 14 maçın 12'sini kazanan Fenerbahçe, 1. sırada yer alıyor. Bu sezon 4. mağlubiyetini Türk Hava Yolları ise 4. basamakta bulunuyor.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor Eker'e konuk olacak. Türk Hava Yolları ise Aydın BŞB'yi ağırlayacak.
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