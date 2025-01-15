Fenerbahçe Medicana, Keçiören Bld.'ye set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0'lık set skoruyla yendi. Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Mehmet Gül, Caner Çildir
Fenerbahçe Medicana: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken, Vuchkova, Drca (Özlem Güven, Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Stysiak, Liza Safronova)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Bedart-Ghani, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Selin Navruz, Ndiaye, Zeynep Sena Güleryüz, Fulden Ural)
Setler: 25-16, 25-21, 25-10
Süre: 76 dakika (25, 31, 20)
Hakemler: Mehmet Gül, Caner Çildir
Fenerbahçe Medicana: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Vargas, Meliha Diken, Vuchkova, Drca (Özlem Güven, Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Stysiak, Liza Safronova)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Bedart-Ghani, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Selin Navruz, Ndiaye, Zeynep Sena Güleryüz, Fulden Ural)
Setler: 25-16, 25-21, 25-10
Süre: 76 dakika (25, 31, 20)