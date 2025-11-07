Fenerbahçe maçının hakemi Allard Lindhout'a büyük tepki!

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçının uzatma dakikalarında Jhon Duran'a yapılan müdahale sonrası penaltı bekledi.
Hollandalı hakem Allard Lindhout, VAR'ın çağırmasının pozisyonu ekranda izledi ancak kararını değiştirmedi ve penaltı yerine Viktoria Plzen lehine faul kararı verdi.
Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını yorumlayan spor yazarları, hakem Lindhout'un bu kararına büyük tepki gösterdi.
İŞTE MAÇ SONU GÖRÜŞLER:
Ömer Üründül: "Duran'a yapılan çok net bir penaltı var. Rakip net biçimde şortundan sert bir şekilde çekti, VAR çağırdı. Hakem yüzde yüzlük penaltıyı vermeyip Duran'ın aleyhine faul çaldı. Tam bir skandal karar."
Mustafa Çulcu: "90+4 de Duran'ı ceza alanı içinde Dweh çok açık şekilde şortundan çekerek düşürdü. Top Duran'ın kontrolünde ve top için mücadelede yok çekerek düşürdüğü için bariz gol şansını engellediğinden dolayı kırmızı kart ve net penaltı olmalıydı. Hakem vermedi. VAR çağırdı izledi ama yine vermedi. Futbolu bilmemek, korkaklık, eyyam ve tam bir skandal karar. Bu tam bir UEFA'ya ve kurallara ihanettir."
Gürcan Bilgiç: "Son saniyelerde Hollandalı hakem, VAR'ın da devreye girdiği pozisyonda penaltıyı vermedi. Net bir ön yargı ile maçı yönetmişti zaten. Utanmaz…"
Ercan Taner: "Son saniyelerde VAR uyarı sına rağmen verilmeyen penaltı da Hollandalı hakem tam bir skandala imza attı. Duran'ın şortundan çekildiği pozisyon net penaltıydı."
İlker Yağcıoğlu: "Hiç kimse bana hakemin niyetinden bahsetmesin. Son derece art niyetli bir hakem vardı. Son dakikadaki pozisyon penaltı. Niye vermiyorsun o penaltıyı? Zaten maçın başından da belli etmişti hakem."
Oğuz Çetin: "90+5'de ceza sahası içerisinde yapılan hareketin, kesinlikle çok net ve açık penaltı olduğunu vurgulamak lazım. Bu Fenerbahçe'nin maçı kazanmayı hak ettiğini anlamına gelmese de, böyle bir hakkı gasp etmek doğru değil."
MAÇ SONU OYUNCULARIN SÖZLERİ
Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, penaltı pozisyonu sonrası hakemin kararının ardından hakem Allard Lindhout ile konuştu. Skriniar, maçın ardından şu sözleri kullandı:
"Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm. Sonrasında tekrarını izlemedim. Hakem Allard Lindhout, Jhon Duran'ın ilk çektiğini söyledi. Garip bir durum ama hakem böyle karar verdi."
Ederson: "Jhon Duran'ın pozisyonu penaltıydı. Rakibi çekti, hakemin verdiği devam kararını anlamadım."
Gürcan Bilgiç: "Son saniyelerde Hollandalı hakem, VAR'ın da devreye girdiği pozisyonda penaltıyı vermedi. Net bir ön yargı ile maçı yönetmişti zaten. Utanmaz…" pic.twitter.com/c8Ltl7AAvx
— Sporx (@sporx) November 7, 2025