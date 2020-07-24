Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş ile oynanan derbide yer almayan Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılmak için fırsat kolladığı iddia edilmişti. Uzun süredir parasını alamadığı için rahatsızlık duyan Brezilyalı yıldızın yurt dışına transfer olmayı istediği belirtilmişti.



Şimdi de Fransa'dan Luiz Gustavo ile ilgili flaş bir transfer dedikodusu ortaya atıldı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un yıldız oyuncuya talip olduğu ifade edildi. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'equipe, orta sahaya takviye yapmak isteyen Lyon'un yeni sezonda Luiz Gustavo'yu kadrosunda görmek istediğini, ilk hedefinin Brezilyalı yıldız olduğunu yazdı.



Gitmek istiyor



Marsilya'yı çalıştırdığı dönemde 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla birlikte görev yapan Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın Brezilyalı yıldızı özellikle istediği vurgulandı. Ancak bu transferde en büyük problem Gustavo'nun Fenerbahçe'den kazandığı yıllık 2,7 milyon avroluk ücret.



Lyon Başkanı Aulas, Rudi Garcia'nın talebine rağmen Gustavo'nun maliyeti nedeniyle transferinin kolay olmayacağını düşünüyor.



Türkiye'den Emin Uluç'un haberine göre; Sarı-lacivertli takımda mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Luiz Gustavo'nun Lyon'un teklifinin resmiyete dökülmesini beklediği, Fransa'ya dönmek için menajerine talimat verdiği öğrenildi.



Bonservisi 8 milyon



Fenerbahçe yönetimi, sezon başında 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luiz Gustavo için 8 milyon avro istiyor. Sarı-lacivertliler istediği bonservis geliri verilirse hem Gustavo'dan kâr elde edecek hem de yüksek ücretinden kurtulacak.



