Fenerbahçe, Lucas Moura'dan vazgeçmiyor!

Ara transfer döneminde Lucas Moura iel ilgilenen Fenerbahçe'nin, yeni sezon için Sambacı'nın menajeriyle görüşmelere başladığı kaydedildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Lucas Moura'dan vazgeçmiyor!
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10 Mart 2023 13:30
Fenerbahçe, ara transfer döneminin son günlerinde Brezilyalı yıldız için çok mesai harcadı.

Lucas Moura da yeşil ışık yaktı. Ancak Tottenham menajeri Antonio Conte, fazla şans vermemesine rağmen oyuncunun sezon sonuna kadar kalmasını isteyince transfer suya düştü. Buna rağmen Sarı-Lacivertliler, Lucas konusunda geri adım atmış değil.

SEZON SONUNDA BOŞA ÇIKACAK

30 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda boşa çıkacak. Yönetimin, şimdiden yeni sezon için Sambacı'nın menajeriyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Lucas'ın yaz döneminde boşa çıkacak olması, başka kulüplerin de iştahını kabarttı.

BİRÇOK ÜLKEDEN İLGİ VAR

İspanya, Fransa ve İtalya'dan Brezilyalı yıldıza ilgi olduğu öğrenildi. Buna rağmen Fenerbahçe, tüm imkanlarını seferber ederek tecrübeli oyuncuya yeni sezonda Çubuklu formayı giydirmeye çalışacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Tottenham forması altında bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Moura, bu karşılaşmaların sadece 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Tottenham forması altında bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Moura, bu karşılaşmaların sadece 3'ünde ilk 11'de yer aldı. 



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