Tottenham forması altında bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Moura, bu karşılaşmaların sadece 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Tottenham forması altında bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Moura, bu karşılaşmaların sadece 3'ünde ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminin son günlerinde Brezilyalı yıldız için çok mesai harcadı.Lucas Moura da yeşil ışık yaktı. Ancak Tottenham menajeri Antonio Conte, fazla şans vermemesine rağmen oyuncunun sezon sonuna kadar kalmasını isteyince transfer suya düştü. Buna rağmen Sarı-Lacivertliler, Lucas konusunda geri adım atmış değil.30 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda boşa çıkacak. Yönetimin, şimdiden yeni sezon için Sambacı'nın menajeriyle görüşmelere başladığı kaydedildi. Lucas'ın yaz döneminde boşa çıkacak olması, başka kulüplerin de iştahını kabarttı.İspanya, Fransa ve İtalya'dan Brezilyalı yıldıza ilgi olduğu öğrenildi. Buna rağmen Fenerbahçe, tüm imkanlarını seferber ederek tecrübeli oyuncuya yeni sezonda Çubuklu formayı giydirmeye çalışacak.