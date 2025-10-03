03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

calendar 03 Ekim 2025 23:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Eylül'de yapılan olağanüstü genel kurulda seçilen Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

- Başkan


Sadettin Saran: Fenerbahçe Başkanı, Erkek Futbol Şubesi, Denetim

- Yönetim Kurulu üyeleri

Murat Salar: Başkan Vekili, Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi

Orhan Demirel: Genel Sekreter, İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın-Erkek Voleybol Şubesi

Adem Köz: Spor Şubeleri Sorumlusu, Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu

Ertan Torunoğulları: Erkek Futbol Şubesi

Taner Sönmezer: Gelir Yaratma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Cem Ciritci: Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler

Ali Gürbüz: Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü

Burçin Gözlüklü: Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe

Ahmet Murat Emanetoğlu: Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi

Olcay Doğan: Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans

İlker Alkun: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi

Ufuk Şansal: Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi

Erdem Sezer: Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi

- Yönetim Kurulu Yedek üyeleri

Ozan Vural: Futbol Altyapı Şubesi, Spor Okulları, Atletizm Şubesi

Ertuğrul Eren Ergen: Şube ve Dernekler, Taraftar İlişkileri

İlyas Yılmaz: Tesisler, Catering, Müze Yönetimi

Gürhan Taşkaya: IT, Dijital, Basın Sözcüsü

İlker Arslan: Kürek Şubesi, E-Spor Şubesi

Zeynep Yalım Uzun: FB TV, FB Radyo, Kurumsal İletişim, Sosyal Sorumluluk, FB Çocuk ve Gençlik Kulübü

Serhan Yılmaz: IT, Dijital, Eğitim Kurumları, Eğitim Tesisleri

Orhan Orakçıoğlu: Fenerium, Yelken Şubesi

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.