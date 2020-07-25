Fenerbahçe kulübesinde altyapıdan 5 isim!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında altyapıdan 5 oyuncuyu yedek soyundurdu.
Sarı-lacivertlilerde 19 yaşındaki sağ açık Muhammed Gümüşkaya, 19 yaşındaki defans Cenk Alptekin, 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan, 19 yaşındaki orta saha Emre Nasuh ve 18 yaşındaki sol bek Emir Miray Köksal forma şansı bekledi.
Sarı-lacivertlilerde 19 yaşındaki sağ açık Muhammed Gümüşkaya, 19 yaşındaki defans Cenk Alptekin, 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan, 19 yaşındaki orta saha Emre Nasuh ve 18 yaşındaki sol bek Emir Miray Köksal forma şansı bekledi.