Fenerbahçe kulübesinde altyapıdan 5 isim!

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı son hafta mücadelesinde altyapıdan 5 isim yedek kulübesinde görev bekledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe kulübesinde altyapıdan 5 isim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2020 21:30
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında altyapıdan 5 oyuncuyu yedek soyundurdu.

Sarı-lacivertlilerde 19 yaşındaki sağ açık Muhammed Gümüşkaya, 19 yaşındaki defans Cenk Alptekin, 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan, 19 yaşındaki orta saha Emre Nasuh ve 18 yaşındaki sol bek Emir Miray Köksal forma şansı bekledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için