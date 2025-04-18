Fenerbahçe, Kayserispor karşısında gövde gösterisi hedefliyor!

Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor karşısında toplam 11 gol kaydederek 9 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, Kayseri'yi de galibiyet zincirine eklemekte kararlı.



Küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan sarı kırmızılılar, Kadıköy'deki mücadeleye sekiz eksikle çıkacak olsa da Jose Mourinho disiplinden taviz vermiyor.



Portekizli teknik adam oyuncularına, "Rakibimizin sıkıntıları olabilir. Ama sahaya on bir kişi çıkacaklar. Rehavete kapılamayız. Hiçbir rakibi hafife almayın. Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz ve kazanmaya mecburuz" uyarısında bulundu.



