Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda ayrılık

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda geçen sezonun devre arasında transfer edilen Alice Kusi ile yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda ayrılık
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04 Ekim 2023 15:23
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda geçen sezonun devre arasında transfer edilen Alice Kusi ile yollar ayrıldığı açıklandı.

Sarı-Lacivertliler'in yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızın kadrosuna katılan futbolcumuz Alice Kusi ile yollarımız ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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