Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda geçen sezonun devre arasında transfer edilen Alice Kusi ile yollar ayrıldığı açıklandı.
Sarı-Lacivertliler'in yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızın kadrosuna katılan futbolcumuz Alice Kusi ile yollarımız ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Sarı-Lacivertliler'in yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızın kadrosuna katılan futbolcumuz Alice Kusi ile yollarımız ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.