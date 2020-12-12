Fenerbahçe, Kadıköy'de kalesini gole kapatamıyor

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 maç kaybetti.



Ligin 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a, 10. haftada ise Beşiktaş'a sahasında üst üste mağlup olarak 27 yıl sonra bu istatistiği tekrarlayan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a da yenilerek bir ilke imza attı.



- Kadıköy'de kale düştü



Fenerbahçe, Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı üst üste 5. maçta da kalesini gole kapatamadı.



Son olarak ligin 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırladığı karşılaşmada 9 kişilik rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 5 müsabakada da gol yedi.



Fenerbahçe, söz konusu maçlarda rakip filelere 8 gol bırakırken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.



Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son 2 maçta ise Beşiktaş'tan 4, Yeni Malatyaspor'dan 3 olmak üzere toplam 7 gol yedi.



- Pelkas yine tamamlayamadı



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor karşısında da müsabakayı tamamlayamadı.



Sarı-lacivertlilere transferin son günlerinde gelen ve 5. haftadaki Göztepe maçından itibaren forma giymeye başlayan Pelkas, karşılaşmaların tamamında oynamasına karşın hepsinde oyundan alındı.



Üst üste 8 lig maçında boy gösteren Yunan oyuncu, Yeni Malatyaspor'a karşı da 71. dakikada yerini Filip Novak'a bıraktı.



