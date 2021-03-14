Fenerbahçe Kadıköy'de böylesini görmedi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne evinde 2-1 yenildi ve bu sezon Kadıköy'de 6. mağlubiyetini alarak, tarihinde ilk kez bir sezonda bu kadar yenilgi aldığı sezonu yaşadı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe Kadıköy'de böylesini görmedi
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14 Mart 2021 21:11
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla kulüp tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergilerken Kadıköy'de ise tarihinin en kötü performanslarından birini ortaya koydu.

Bu sezon 14 deplasmandan 11 galibiyet ve 2 beraberlikle 35 puan toplarken, Kadıköy'de ise 15 maçta 6 kez yenildi ve 23 puanda kaldı.

SÜPER LİG TARİHİNDE İLK KEZ

Bu sezon evindeki 6 mağlubiyetini alan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda 6 yenilgi birden aldı.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'de aldığı sonuçlar

0-0 Hatayspor
2-1 Karagümrük
3-1 Trabzonspor
0-2 Konyaspor
3-4 Beşiktaş
0-3 Yeni Malatyaspor
4-1 Başakşehir
2-1 Alanyaspor
3-1 Ankaragücü
3-0 Kayserispor
1-0 Çaykur Rizespor
0-1 Galatasaray
0-1 Göztepe
1-1 Antalyaspor
1-2 Gençlerbirliği



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