Fenerbahçe Kadıköy'de böylesini görmedi

Fenerbahçe, bu sezon; 👀



🏠KADIKÖY

📉15 maç, 23 puan

✈️DEPLASMAN

📈14 maç, 35 puan pic.twitter.com/F1oNCIhswM



— Sporx (@sporx) March 14, 2021

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla kulüp tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergilerken Kadıköy'de ise tarihinin en kötü performanslarından birini ortaya koydu.Bu sezon 14 deplasmandan 11 galibiyet ve 2 beraberlikle 35 puan toplarken, Kadıköy'de ise 15 maçta 6 kez yenildi ve 23 puanda kaldı.Bu sezon evindeki 6 mağlubiyetini alan Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda 6 yenilgi birden aldı.0-0 Hatayspor2-1 Karagümrük3-1 Trabzonspor0-2 Konyaspor3-4 Beşiktaş0-3 Yeni Malatyaspor4-1 Başakşehir2-1 Alanyaspor3-1 Ankaragücü3-0 Kayserispor1-0 Çaykur Rizespor0-1 Galatasaray0-1 Göztepe1-1 Antalyaspor1-2 Gençlerbirliği