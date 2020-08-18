Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Mame Thiam'ın ardından Jose Sosa transferinde de sona geldi.



Sarı-lacivertliler, Filip Novak'ın ardından Trabzonspor ile sözleşmesi biten Jose Sosa ile de büyük oranda anlaşma sağladı.



beİN Sports, Fenerbahçe ile Jose Sosa arasındaki anlaşmanın 2 yıllık olduğunu duyurdu. 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.



TRT Spor, Fenerbahçe'nin Jose Sosa'ya yıllık 1,5 milyon euro maaş vereceğini duyurdu. Ayrıca Fenerbahçe'nn taksitler halinde 1,5 milyon euro da imza parası ödeyeceği belirtildi.



Bu sezon Bordo-Mavili takım ile toplamda 42 maçta çıkan Jose Sosa, 11 gol, 12 asistlik performans sergiledi.



