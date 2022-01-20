BU SEZON 9 GOL 4 ASİST

Fenerbahçe ile Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, Allahyar Sayyadmanesh'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve oyuncunun temsilcileri arasında final görüşmeleri yapılmaya başlandı. Kısa süre içerisinde bu transferin tamamlanması ve resmi olarak açıklanması bekleniyor.A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, başlangıç görüşmelerinde Allahyar için 5.5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Ancak, görüşmelerin devamında Allahyar öncelikle Hull City'e kiralanacak. Ayrıca, satın alma opsiyonu da Hull City'de olacak.Fenerbahçe ve Hull City, birkaç gün içerisinde transferle ilgili resmi açıklamaları yapacak.20 yaşındaki İranlı hücum oyuncusu, Esteghlal FC'den Fenerbahçe'ye 2019 yazında 750 bin euro ücretle transfer oldu. Ekim 2020'den sonra Ukrayna kulübü Zorya Luhansk'a kiralık giden Allahyar, bu sezon 24 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı.