Fenerbahçe ile Al-Ittihad hazırlık maçı yapacak!

Suudi Arabistan Ligi'nin son şampiyonu Al Ittihad, Fenerbahçe ile Portekiz'de hazırlık maçı oynanacağını duyurdu.

calendar 02 Temmuz 2025 23:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe ile Al-Ittihad hazırlık maçı yapacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezona hazırlık kapsamında Suudi Arabistan Ligi'nin son şampiyonu Al Ittihad ve Fenerbahçe karşılaşacak.

Suudi ekibinin yaptığı duyuruya göre iki takım, Braga'nın stadyumu olan Estadio Municipal de Braga'da 23 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Ardından yurt dışı kampı ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe, 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek.


Fenerbahçe, 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Sunderland, 23 Temmuz'da Al-Ittihad ve 26 Temmuz'da ise Benfica ile hazırlık maçları yapacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.