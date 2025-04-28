Fenerbahçe ikinci devre açılıyor!

Fenerbahçe, bu sezon ligde maçların ilk yarılarında toplam 34 gol attı. Jose Mourinho, geriye düştükleri müsabakaların devre arasında yaptığı değişikliklerle oyuna dokundu ve zorlu maçlardan toplam 20 puan çıkardı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ikinci devre açılıyor!
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28 Nisan 2025 08:40

Süper Lig'de şu ana kadar 75 puan toplayan Fenerbahçe, bunun 20'sini geriye düştüğü maçları çevirerek hanesine yazdırdı.

Sarı lacivertliler, deplasmanda Trabzonspor, Konyaspor ve Gaziantep FK'yı yenik duruma düşmesine rağmen mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor'a karşı Amrabat 90+12'de zaferi getirdi. Konyaspor müsabakasında ise Tadic, 60. dakikada skoru belirledi. Gaziantep'te ise Talisca, Fred ve Dzeko sahne aldı. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de ise Göztepe, Rizespor ve yine Trabzonspor'a karşı geriden gelerek kazandı.

Mourinho'nun öğrencileri, 1-0 geride kapattığı ilk yarının ardından Talisca'nın şov yaptığı maçta Trabzon'u 4-1 yendi. Göztepe karşılaşmasında ise En-Nesyri 2 golle parladı, Oğuz Aydın da rakip fileleri sarstı. En-Nesyri, Rize karşısında 89. dakikada 3 puanı getiren isim oldu.

MOURINHO, DEĞİŞİKLİKLERİN KARŞILIĞINI ALDI

Jose Mourinho, bu 6 karşılaşmanın 4'ünde ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı. Portekizli teknik adam, yaptığı hamlelerin karşılığını aldı.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de maçların ikinci yarısında, ilk 45'e göre daha fazla gol attı. İkinci devrede 46 kez rakip fileleri sarsan Fenerbahçe, ilk yarıda 34 gol sevinci yaşadı. Sarı lacivertliler 90+'da ise 3 kez gol attı. 


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