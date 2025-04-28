Süper Lig'de şu ana kadar 75 puan toplayan Fenerbahçe, bunun 20'sini geriye düştüğü maçları çevirerek hanesine yazdırdı.
Sarı lacivertliler, deplasmanda Trabzonspor, Konyaspor ve Gaziantep FK'yı yenik duruma düşmesine rağmen mağlup etmeyi başardı.
Trabzonspor'a karşı Amrabat 90+12'de zaferi getirdi. Konyaspor müsabakasında ise Tadic, 60. dakikada skoru belirledi. Gaziantep'te ise Talisca, Fred ve Dzeko sahne aldı. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de ise Göztepe, Rizespor ve yine Trabzonspor'a karşı geriden gelerek kazandı.
Mourinho'nun öğrencileri, 1-0 geride kapattığı ilk yarının ardından Talisca'nın şov yaptığı maçta Trabzon'u 4-1 yendi. Göztepe karşılaşmasında ise En-Nesyri 2 golle parladı, Oğuz Aydın da rakip fileleri sarstı. En-Nesyri, Rize karşısında 89. dakikada 3 puanı getiren isim oldu.
MOURINHO, DEĞİŞİKLİKLERİN KARŞILIĞINI ALDI
Jose Mourinho, bu 6 karşılaşmanın 4'ünde ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı. Portekizli teknik adam, yaptığı hamlelerin karşılığını aldı.
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de maçların ikinci yarısında, ilk 45'e göre daha fazla gol attı. İkinci devrede 46 kez rakip fileleri sarsan Fenerbahçe, ilk yarıda 34 gol sevinci yaşadı. Sarı lacivertliler 90+'da ise 3 kez gol attı.
Fenerbahçe ikinci devre açılıyor!
Fenerbahçe, bu sezon ligde maçların ilk yarılarında toplam 34 gol attı. Jose Mourinho, geriye düştükleri müsabakaların devre arasında yaptığı değişikliklerle oyuna dokundu ve zorlu maçlardan toplam 20 puan çıkardı.
Süper Lig'de şu ana kadar 75 puan toplayan Fenerbahçe, bunun 20'sini geriye düştüğü maçları çevirerek hanesine yazdırdı.
- 10:25 Galatasaray'ın Atom Karınca'sı: Lucas Torreira
- 10:25 Derbiler ondan sorulur: Ole Gunnar Solskjaer!
- 10:15 Galatasaray'da Sallai, gollerine devam ediyor!
- 10:12 Jose Mourinho'ya Gaziantep'te tam not!
- 10:05 FOMGET'ten Fenerbahçe'ye cevap: "Zaferlerimize gölge düşürtmeyiz"
- 09:56 Knicks, Wolves, Celtics ve Pacers; serilerinde 3-1 üstünlük sağladı!
- 09:40 Portekiz, Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor!
- 09:35 Fenerbahçe'den MHK'ye savaş ilanı
- 09:30 Chamberlain: "Solskjaer ne derse o olur"
- 09:29 Victor Osimhen'den insanüstü gol!
- 09:21 Fenerbahçe kaptanı Dzeko, golü hatırladı!
- 09:17 Yapay zekanın Süper Lig şampiyonluk tahmini
- 09:16 Solskjaer'den Fenerbahçe derbisine özel plan!
- 09:09 Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda dikkat çeken detay
- 09:02 Fenerbahçe'de derbi alarmı: Eksikler için yoğun mesai!
- 09:01 Galatasaray'da Lemina hız kesmiyor
- 08:44 Solskjaer'den genç golcü için onay çıktı: Tim Limperle
- 08:40 Fenerbahçe ikinci devre açılıyor!
- 08:07 Beşiktaş'ta forvet harekatı: Kasper Högh
- 00:41 Fenerbahçe'den açıklama: "Soruşturma başlatılsın"
- 00:34 Milli aerobik cimnastikçiler, Çekya'da 9 madalya kazandı
- 00:23 Tugay Kerimoğlu: 'Bir aksilik olmazsa Galatasaray şampiyon'
- 00:15 Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edeceği maçı açıkladı!
- 00:15 Nihat Kahveci: 'Osimhen Canavar'
- 00:13 Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
- 00:05 Kaan Ayhan, 25 gün sonra formasına kavuştu
- 00:03 Osimhen'den Dzeko'nun maske sözleri için yanıt!
- 23:59 Galatasaray'da duran top başarısı devam ediyor
- 23:57 Galatasaray'da Lucas Torreira, kariyerinin en golcü sezonunu tekrarladı
- 23:53 Berke Özer için transfer açıklaması!
- 23:53 Roland Sallai, 6 gole ulaştı
- 23:50 Morata, 2 dakikada 2 gol attı
- 23:46 Marsilya, sahasında rahat kazandı!
- 23:46 Napoli, zirveyi ele geçirdi!
- 23:44 Atalanta, 1 puanı zor kurtardı!
- 23:33 River Plate, derbide Boca Juniors'u devirdi!
- 23:17 Galatasaray, son 5 resmi maçını kazandı
- 23:14 Galatasaray'ın kalan 5 maçlık fikstürü!
- 23:09 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları sona erdi
- 23:07 Karadağ'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi
- 23:02 Kayseripor Başkanı Nurettin Açıkalın: "Rehavet içerisinde olmak istemiyoruz"
- 22:47 Okay Yokuşlu'dan Tekke, Güneş ve Avcı açıklaması!
- 22:26 İlhan Palut: "İşimiz kolay değil"
- 22:24 Jakirovic: "Kalemizi iyi savunduk"
- 22:24 Galatasaray, sahasında kaybetti!
- 22:05 Kerem Aktürkoğlu şov yaptı, Benfica farklı kazandı!
- 22:04 Yunus Akgün'den sözleşme açıklaması!
- 21:59 Osimhen: "Morata için çok mutluyum"
- 21:58 Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: "Üzüldük ama sorun yok!"
- 21:56 Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Olympiakos, AEK'yi geçti!
- 21:44 Okan Buruk, 3 yeni imzayı duyurdu!
- 21:37 Arda Turan: "Oyun olarak hiçbir şeyden memnun değilim"
- 21:35 Sallai: "En önemlisi takımın hedefi"
- 21:34 Eyüpspor'da Murat Özkaya taraftarla tartıştı!
- 21:23 Torreira: "Bir süre daha Galatasaray'dayım!"
- 21:20 Morata'dan Osimhen'e dev övgü!
- 21:07 Victor Osimhen, rekorunu tekrarladı!
- 21:07 Victor Osimhen, rekorunu tekrarladı!
- 20:59 Kayserispor rahat nefes aldı; Rizespor tehlikede
- 20:57 Kenan'ın kırmızı kart gördüğü maçta Juventus galip!
Napoli, zirveyi ele geçirdi!
Atalanta, 1 puanı zor kurtardı!
Kenan'ın kırmızı kart gördüğü maçta Juventus galip!
Werder Bremen-St. Pauli sessiz sedasız
Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
Manchester City, Federasyon Kupası'nda finalde
Real Madrid'de Carlo Ancelotti kararı!
Bochum'un Bundesliga'da kalma ümidi zora girdi
MANU zor nefes alıyor; 5 maçta 2 puan
Rüdiger'e tarihi ceza gelebilir!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Osimhen'den Dzeko'nun maske sözleri için yanıt!
-
2
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber!
-
3
Eyüpspor'da Murat Özkaya taraftarla tartıştı!
-
4
Kerem Aktürkoğlu şov yaptı, Benfica farklı kazandı!
-
5
Berke Özer için transfer açıklaması!
-
6
Fenerbahçe'den açıklama: "Soruşturma başlatılsın"
-
7
Fenerbahçe'den 12-1'lik Fomget maçı için tepki!
-
8
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: "Üzüldük ama sorun yok!"
-
9
Fenerbahçe: "İrfan Can'ın sonuna kadar yanındayız"
-
10
Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!