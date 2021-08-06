Fenerbahçe için sürpriz golcü gündemde!

Sezonun başlamasına sayılı günler kala önceliği golcü transferi olan Fenerbahçe'de yeni bir iddia ortaya atıldı. Listesinde Sörloth ile eski golcüsü Vedat Muriç de bulunan sarı-lacivertlilerin İtalya'da Spezia forması giyen M'Bala Nzola'ya teklif götürdüğü ileri sürüldü.



Yönetimin 24 yaşındaki golcü için 4.5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtilirken, sürecin olumlu işlediği kaydedildi. Angolalı futbolcunun 1.5 sezondur formasını giydiği Çizme temsilcisiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



İTALYANLAR YAZDI

Geçtiğimiz sezon Serie A'da 11 gol, 3 asistlik performansıyla öne çıkan isimlerden olan M'Bala Nzola için Spezia'nın kapısını çalan Fenerbahçe'nin transferde tüm şartları zorladığı iddia ediliyor. İtalyan Tuttomercato'da da yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Muriç'ten vazgeçip, Nzola'yı kadrosuna katmayı hedeflediği yer aldı.



ADIM ADIM ZİRVEYE ÇIKTI

2016-17'de Francavilla formasıyla Serie C'de sahne alan Nzola, 2017-18'de Carpi ile Serie B'deydi. Bir sezon sonra Trapani ile tekrar Serie C'de yer alan Kongolu, 2019- 20'de Spezia ile B'den A'ya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon da İtalya Ligi'nin öne çıkan golcüleri arasına girmeyi başardı.



