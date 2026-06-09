Fenerbahçe için Salah gelişmesi!

Fenerbahçe'de seçim bitti, taraftar gelecek isimlere kilitlendi. Sadettin Saran yönetiminde Futboldan Sorumlu yönetici olarak görev yapan Ertan Torunoğulları, seçim gününde Sabah'a konuştu.
Ertan Torunoğulları, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile ilgili çok önemli bir bilgiyi paylaştı. Seçim kararı almadan önce Salah'la görüşmelere başladıklarını belirten Torunoğulları, "Kendisi Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyordu. Bizimle yaptığı görüşmeler de son derece olumluydu. Maaşına kadar pek çok konuda kendisiyle anlaşma zemini oluşturmuştuk. Yeni yönetimin böyle bir talebi olursa Salah'ın, Fenerbahçe formasını giyeceğine ben inanıyorum. Görüşme konusunda yeni yönetimle birlikte de seve seve çalışırız" dedi.
HAMLE YAPABİLİR
Öte yandan Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın Salah'la ilgili bir hamle yapması bekleniyor.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçim sürecinde transferi gündeme gelen Mısırlı yıldız için, "Muhammed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara Futbol Komitemiz karar verecek." demişti.
Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 33 yaşındaki Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.
Ertan Torunoğulları, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile ilgili çok önemli bir bilgiyi paylaştı. Seçim kararı almadan önce Salah'la görüşmelere başladıklarını belirten Torunoğulları, "Kendisi Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyordu. Bizimle yaptığı görüşmeler de son derece olumluydu. Maaşına kadar pek çok konuda kendisiyle anlaşma zemini oluşturmuştuk. Yeni yönetimin böyle bir talebi olursa Salah'ın, Fenerbahçe formasını giyeceğine ben inanıyorum. Görüşme konusunda yeni yönetimle birlikte de seve seve çalışırız" dedi.
HAMLE YAPABİLİR
Öte yandan Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın Salah'la ilgili bir hamle yapması bekleniyor.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçim sürecinde transferi gündeme gelen Mısırlı yıldız için, "Muhammed Salah 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro. 3 sene kontrat ister, 90 milyon euro. Eğer acil ihtiyacımız o ise alırız, bunlara Futbol Komitemiz karar verecek." demişti.
Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 33 yaşındaki Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.