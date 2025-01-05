Fenerbahçe - Hatayspor: 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.
Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
*Fenerbahçe'de Levent Mercan bu sezon ilk kez 11'de yer aldı.
11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri
Hatayspor: Erce, Kerim, Yiğit Ali, Kilama, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Rui Pedro, Lamine Diack, Boutobba, Funsho, Aboubakar.
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DÖRT İSİM YOK
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek ve Samet Akaydin, maçta forma giyemeyecek.
OĞUZ AYDIN'IN DURUMU
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı maç günü belli olacak.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı.
24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.
SOFYAN AMRABAT SINIRDA
Fenerbahçe'de üç sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Hatayspor karşısında kart görmesi durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.
9. RANDEVU
Fenerbahçe, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile 9. kez karşılaşacak.
İki takım, ligde bugüne kadar biri Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 8 maçta karşı karşıya geldi.
Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların birinde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 7 maçtan ise galibiyete uzanan taraf oldu.
Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.
19 GOL ATTI, 4 GOL YEDİ
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında ligde golcü bir performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 7 maçta kaleyi 19 kez havalandırdı.
Fenerbahçe, bu maçlarda rakibinin 4 gol bulmasına izin verdi.
HATAYSPOR'UN EKSİKLERİ
Hatay ekibinde kırmızı kart cezalısı Cengiz Demir ve sarı kart cezalıları Fernandes, Görkem Sağlam, Calvo ve Recep Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.
Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
*Fenerbahçe'de Levent Mercan bu sezon ilk kez 11'de yer aldı.
11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri
Hatayspor: Erce, Kerim, Yiğit Ali, Kilama, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Rui Pedro, Lamine Diack, Boutobba, Funsho, Aboubakar.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
DÖRT İSİM YOK
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek ve Samet Akaydin, maçta forma giyemeyecek.
OĞUZ AYDIN'IN DURUMU
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı maç günü belli olacak.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı.
24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.
SOFYAN AMRABAT SINIRDA
Fenerbahçe'de üç sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Hatayspor karşısında kart görmesi durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.
9. RANDEVU
Fenerbahçe, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile 9. kez karşılaşacak.
İki takım, ligde bugüne kadar biri Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 8 maçta karşı karşıya geldi.
Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların birinde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 7 maçtan ise galibiyete uzanan taraf oldu.
Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.
19 GOL ATTI, 4 GOL YEDİ
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında ligde golcü bir performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 7 maçta kaleyi 19 kez havalandırdı.
Fenerbahçe, bu maçlarda rakibinin 4 gol bulmasına izin verdi.
HATAYSPOR'UN EKSİKLERİ
Hatay ekibinde kırmızı kart cezalısı Cengiz Demir ve sarı kart cezalıları Fernandes, Görkem Sağlam, Calvo ve Recep Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.