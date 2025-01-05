Fenerbahçe - Hatayspor: 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe - Hatayspor: 11'ler
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05 Ocak 2025 17:59
Son güncelleme 05 Ocak 2025 18:03
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

*Fenerbahçe'de Levent Mercan bu sezon ilk kez 11'de yer aldı.

11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri

Hatayspor: Erce, Kerim, Yiğit Ali, Kilama, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Rui Pedro, Lamine Diack, Boutobba, Funsho, Aboubakar.



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Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek ve Samet Akaydin, maçta forma giyemeyecek.

OĞUZ AYDIN'IN DURUMU

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı maç günü belli olacak.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı.

24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.

SOFYAN AMRABAT SINIRDA

Fenerbahçe'de üç sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Hatayspor karşısında kart görmesi durumunda 19. haftadaki Konyaspor maçında görev yapamayacak.

9. RANDEVU

Fenerbahçe, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile 9. kez karşılaşacak.

İki takım, ligde bugüne kadar biri Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 8 maçta karşı karşıya geldi.

Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların birinde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 7 maçtan ise galibiyete uzanan taraf oldu.

Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.

19 GOL ATTI, 4 GOL YEDİ

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında ligde golcü bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 7 maçta kaleyi 19 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakibinin 4 gol bulmasına izin verdi.

HATAYSPOR'UN EKSİKLERİ

Hatay ekibinde kırmızı kart cezalısı Cengiz Demir ve sarı kart cezalıları Fernandes, Görkem Sağlam, Calvo ve Recep Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

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