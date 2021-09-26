Süper Lig'de 7. hafta maçında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Diego Rossi ve 30. dakikada Filip Novak kaydetti. Hatayspor'un golü 70. dakikada Dylan Saint-Louis'ten geldi.



Fenerbahçe'de Diego Rossi sarı-lacivertli takımda ilk golünü attı. Enner Valencia ise Avrupa kariyerinde ilk kez bir maçta 2 asist yaptı.



Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 16'ya yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu. Hatayspor 13 puanda kaldı.



Fenerbahçe perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler pazar günü ise Kasımpaşa'yı konuk edecek. Hatayspor da pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.



PUAN DURUMU

1- Fenerbahçe (16)

2- Altay (15)

3- Beşiktaş (14)

4- Trabzonspor (14) -1 Maç

5- Hatayspor (13)



FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları GZT Giresunspor maçına göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.



Pereira, ilk 11'de Serdar Aziz yerine Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel yerine Muhammed Gümüşkaya ve Mesut Özil yerine Berisha'ya yer verdi.



Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Novak, Szalai, Min-jae, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Valencia, Rossi, Berisha ilk 11'i ile sahaya çıktı.



Sarı-lacivertilerde Berk Özer, Max Meyer, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Ruhan Arda Aksoy, Da Silva, Burak Kapacak, Fatih Yiğit Şanlıtürk ise yedek kulübesinde forma bekledi.



HATAYSPOR'DA TEK FARKLI İSİM



Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Göztepe maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.



Teknik direktör Erdoğan, sakatlığı bulunan Sackey'in yerine Fenerbahçe maçında Mehdi Boudjemaa'ya görev verdi.



Hatayspor, Fenerbahçe karşısında sahaya Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Riberio, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Lobjanidze, Boudjemaa, Diouf, Traore, El Kaabi ilk 11'i ile çıktı.



ROSSI İLK GOLÜNÜ ATTI



Hatayspor maça baskılı ve golü düşünerek başladı ancak Fenerbahçe savunması, rakibine neredeyse boş alana bırakmadı. İlk 10 dakikalık bölümde Hatayspor'un özellikle kanatlardan gelme düşüncesi karşısında pozisyon vermeyen Fenerbahçe, dakikalar ilerledikçe oyunda kontrolü eline aldı.



Karşılaşmanın 17. dakikasında Fenerbahçe ilk golü buldu. Sağ kanattan ceza sahası içinde Valencia'nın ortasında topla buluşan Rossi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Geçen hafta Giresunspor maçında ilk kez asist yapan Rossi, bu hafta ise ilk golünü attı.



HATAYSPOR PENALTI BEKLEDİ



Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon çok konuşuldu. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Kim Min-Jae, 26. dakikada ceza sahasına gelen ortada topu uzaklaştırdı. Ancak Hataysporlu futbolcular, Kim Min-Jae'nin topa eliyle dokunduğunu belirterek penaltı beklediler. Orta hakem Abdülkadir Bitigen ise oyunun devam etmesini istedi.



VALENCIA VURDU, NOVAK TAMAMLADI



Oyunda kontrolü eline alan ve golden sonra daha rahat bir tempoda oynayan Fenerbahçe, çok geçmeden ikinci golü buldu. Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Valencia'nın kafa vuruşunda top arka direğe yöneldi. Novak'ın altıpas içinde dokunduğu top ağlara gitti ve durum 2-0 oldu. Enner Valencia, Avrupa kariyerinde ilk kez bir maçta iki asist yapmış oldu. Feenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde kapatarak soyunma odasına rahat gitti.



HATAYSPOR DEĞİŞTİRDİ, GOL GELDİ



Karşılaşmanın ikinci yarısı Fenerbahçe'nin istediği tempoda giderken, Hatayspor pozisyon üretmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Maçın 61. dakikasında Fenerbahçe'de Mert Hakan ile Enner Valencia'nın yerine Miguel Crespo ve Osayi-Sameul oyuna girdi. Karşılaşmanın 63. dakikasında ise Hatayspor'da Ayoub El Kaabi ve Mehdi Boudjemaa çıktı. Emre Çolak ile Dylan Saint-Louis oyuna girdi.



Hatayspor'da oyuna sonradan giren Dylan Saint-Louis, 7 dakika sonra fileleri havalandırdı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Saint-Louis, vuruşunu yaptı ve topu ağlara göndererek durumu 2-1 yaptı. Altay Bayındır golden sonra büyük üzüntü yaşadı.



FENERBAHÇE HATA YAPMADI



Hatayspor'un farkı bir indirmesinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira oyuna değişikliklerle müdahala etti. Önce Mergim Berisha'nın yerine Serdar Dursun oyuna girdi. Serdar Dursun 82. dakikada önemli bir gol pozisyonunda kaleci Munir'e takıldı. 90. dakikada da Serdar Dursun direğe takıldı. Karşılaşmanın 84. dakikasında Fenerbahçe'de Rossi yerine Pelkas, Muhammed Gümüşkaya'nın yerine Mesut Özil oyuna girdi. Sarı-lacivertliler kalan bölümde kalesini gole kapatarak maçı kazanmayı başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adekugbe'nn ortasında Diouf'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.



11. dakikada ev sahibi Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından El Kaabi'nin ortasında Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.



17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. sağ kanattan ceza sahası içinde Valencia'nın ortasında topla buluşan Rossi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top kaleci Munir'de kaldı.



30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Valencia'nın kafa vuruşunda top arka direğe yöneldi. Novak'ın altıpas içinde dokunduğu top ağlara gitti: 0-2.



42. dakikada gelişen kontra atakta topla buluşan Valencia, kaleci Munir'i geçerek yaptığı vuruşta savunma kale çizgisi üzerinden topu çıkardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





48. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, savunma topu uzaklaştırdı.



51. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Rossi'nin yaptığı vuruşta, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.



55. dakikada Valencia'nın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta, top kaleci Munir'de kaldı.



57. dakikada gelişen kontratakta ceza sahası önünde topla bulan Valencia'nın şutunda, kaleci Munir topu çıkardı.



58. dakikada ceza sahası dışından topa sert vuran Traore'nin şutunda, kaleci Altay Bayındır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



70. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Louis, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2.



82. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Gustavo'nun sert şutunda, kaleci Munir topu kurtardı.



90. dakikada altıpas içinde topla buluşan Serdar Dursun'un şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.



Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Yeni Hatay



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar



Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Riberio, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Lobjanidze, Boudjemaa,, Diouf, Traore, El Kaabi



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Novak, Szalai, Min-jae, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Valencia, Rossi, Berisha



Gol: Dk. 17. Rossi, Dk. 30 Novak (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 43 Mert Hakan Yandaş, Dk. 45 Vitor Pereira (Teknik direktör) (Fenerbahçe)







