Fenerbahçe grupta ilk kez gol yemedi

Sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 ağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da bu sezon ilk kez gol yemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe grupta ilk kez gol yemedi
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07 Ekim 2022 01:14
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ilk kez gol yemeden galip geldi.

Gruptaki ilk maçında Dinamo Kiev'i sahasında 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2. maçında deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ise 2-0 galip gelerek ilk kez gol yemedi.

Öte yandan sarı-lacivertliler, grubundaki 3 maçta da rakip fileleri 2'şer kez havalandırarak 6 gol sevinci yaşadı.

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