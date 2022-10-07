Fenerbahçe grupta ilk kez gol yemedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ilk kez gol yemeden galip geldi.



Gruptaki ilk maçında Dinamo Kiev'i sahasında 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2. maçında deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı.



Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında ise 2-0 galip gelerek ilk kez gol yemedi.



Öte yandan sarı-lacivertliler, grubundaki 3 maçta da rakip fileleri 2'şer kez havalandırarak 6 gol sevinci yaşadı.





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