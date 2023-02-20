Fenerbahçe, Greenwood'dan haber bekliyor

Manchester United'dan ayrılması beklenen Mason Greenwood için Fenerbahçe bekleyişini sürdürüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Greenwood'dan haber bekliyor
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20 Şubat 2023 10:41
Kanat oyuncusu transfer edecek olan Fenerbahçe, Mason Greendwood ile temas kurmuştu.

İngiltere'de taciz suçlamaları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ancak tüm suçlamalardan beraat eden genç futbolcu Manchested United ile yeniden sahaya çıkmak istiyor. Ancak hem kulüp içinden hem de dışından ona olan ön yargı sürüyor.

Fenerbahçe de Greenwood'un son kararını bekliyor. Ya ABD takımlarına gidecek ya da Fenerbahçe'ye...

Greenwood'un basında çıkan haberler ve yaşadıkları dolayısıyla İngiltere'de kalması kolay görünmüyor. 

 
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