Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'dan aynı golcüye teklif

Rapid Wien'de bu sezon 23 maçta 11 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Ercan Kaya'ya Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un teklif yaptığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'dan aynı golcüye teklif
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05 Ocak 2021 16:52
Rapid Wien Sportif Direktörü Zoran Barisic, 25 yaşındaki golcüleri Ercan Kara'ya Türkiye'den teklif olduğunu söyledi.

Avusturya basını, Türk forvete Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un teklif yaptığını yazarken, Barisic de resmi teklif geldiğini açıkladı.

"TÜRKİYE'DEN BİR TEKLİF GELDİ"

Barisic yaptığı açıklamada, "Ercan Kara'nın ayrılma ihtimali var. Birçok kulübün hedefinde ve gerçekten ilgiyi çekmiş durumda. Farklı liglerde oynayabilecek bir futbolcu, ilgi olması normal. Bir Türk kulübü doğrudan bizimle resmi olarak temasa geçti. Adını vermeyeceğim ama teklif olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Rapid Wien'in önemli isimlerinden biri olan 1,92'lik Ercan Kara, 23 maçta 1638 dakika süre aldı ve 11 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

"YUSUF DEMİR ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"

Avrupa'nın devlerinin takibinde olan Yusuf Demir için de konuşan yönetici, "Yusuf Demir çok daha fazla gol atacak ve asist yapacak. Çok yetenekli bir oyuncu olduğunu gösterdi. İzlemesi de zevkli bir oyuncu. Birçok bölgede kendisini geliştirecek. Belki bir takımın lideri olmayacak ama en önemli oyuncularından olacaktır. Daha 17 yaşında, sürekli kendini geliştiriyor." mesajını iletti.



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