Fenerbahçe, Eren Elmalı için indirim bekliyor

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'nın sol beki Eren Elmalı için indirim beklediği ifade edildi

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, Eren Elmalı için indirim bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2022 12:41
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Kasımpaşa'nın sol beki Eren Elmalı için Fenerbahçe yönetimi indirim bekliyor. Sarı-Lacivertli yönetimin eğer beklediği indirimi alamazsa bu transferden vazgeçebileceği ifade ediliyor.

Genç futbolcuyu Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa'dan da 2-3 kulüp transfer etmek istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon ligde 32 maça çıkan Eren, 1 kez ağları havalandırırken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.  

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ