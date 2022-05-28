Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Kasımpaşa'nın sol beki Eren Elmalı için Fenerbahçe yönetimi indirim bekliyor. Sarı-Lacivertli yönetimin eğer beklediği indirimi alamazsa bu transferden vazgeçebileceği ifade ediliyor.



Genç futbolcuyu Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa'dan da 2-3 kulüp transfer etmek istiyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon ligde 32 maça çıkan Eren, 1 kez ağları havalandırırken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.















