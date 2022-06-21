'Fenerbahçe, Dzyuba ile anlaştı'

Bir golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe için Rusya'dan bir haber gündeme geldi.
Rusya'dan Match TV'nin haberine göre, sarı-lacivertlilerin, Artem Dzyuba ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Dzyuba'nın Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.
Haberde taraftarın kış transfer döneminde de görüştüğü belirtilirken, bir kaynağa dayandırılan sözler ise şu şekilde; "Fenerbahçe ile Dzyuba yıllık 2.5 milyon euro maaş ve kişisel ve takım başarılarında bonuslar üzerinde anlaşma sağladı. Dzyuba, ayrıca imza parası da alacak. Taraflar sözleşmenin son halini görüşüyorlar, imzaların atılması yakın."
Geçtiğimiz sezon Zenit'te 39 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 13 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.
Rusya'dan Match TV'nin haberine göre, sarı-lacivertlilerin, Artem Dzyuba ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Dzyuba'nın Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.
Haberde taraftarın kış transfer döneminde de görüştüğü belirtilirken, bir kaynağa dayandırılan sözler ise şu şekilde; "Fenerbahçe ile Dzyuba yıllık 2.5 milyon euro maaş ve kişisel ve takım başarılarında bonuslar üzerinde anlaşma sağladı. Dzyuba, ayrıca imza parası da alacak. Taraflar sözleşmenin son halini görüşüyorlar, imzaların atılması yakın."
Geçtiğimiz sezon Zenit'te 39 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 13 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.
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