'Fenerbahçe, Dzyuba ile anlaştı'

Bir golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe için Rusya'dan bir haber gündeme geldi.Rusya'dan Match TV'nin haberine göre, sarı-lacivertlilerin, Artem Dzyuba ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Dzyuba'nın Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.Haberde taraftarın kış transfer döneminde de görüştüğü belirtilirken, bir kaynağa dayandırılan sözler ise şu şekilde;Geçtiğimiz sezon Zenit'te 39 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 13 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.