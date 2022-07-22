Fenerbahçe, Diack'ın lisansını çıkarttı

Fenerbahçe, geçen sezon Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack'ın lisansını çıkarttı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Diack'ın lisansını çıkarttı
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22 Temmuz 2022 18:24
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Tuzlaspor'da forma giyen Lamine Diack'ın lisansını çıkarttı.

21 yaşındaki Senegalli futbolcunun lisansının çıkmasının ardından MKE Ankaragücü'ne kiralandığı ve Başkent ekibinin kampında olduğu öğrenildi.



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