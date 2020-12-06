⚽9' Papiss Cisse

⚽40' Gökhan Gönül

🟥54' Serdar Aziz

⚽56' Murawski (P)



Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.



✈️Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 16 puan topladı. pic.twitter.com/O87GtPDNU8



— Sporx (@sporx) December 6, 2020

EROL BULUT'TAN 11'E 4 NEŞTER

KENAN ATİK'TEN 1 DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE MAÇA GOLLE BAŞLADI

CANER ERKİN - GÖKHAN GÖNÜL: 2-0

TISSERAND'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

SERDAR AZİZ'E KIRMIZI KART

ALTAY BAYINDIR, MAÇA DAMGASINI VURDU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe, 9. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun asisti ve Papiss Cisse'nin golüyle öne geçti. 40. dakikada Caner Erkin'in kullandığı kornerde Gökhan Gönül, ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe, 43. dakikada Marcel Tisserand ile bir gol daha buldu ancak VAR uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu anlaşıldı.Fenerbahçe, 53. dakikada 10 kişi kaldı. Hakem Ali Palabıyık, VAR hakemi Arda Kardeşler'den gelen uyarı üzerine Serdar Aziz'in ceza sahası içinde elle oynadığını tespit etti. Serdar Aziz, VAR izlemesi öncesi itirazı nedeniyle, VAR'dan sonra ise elle oynadığı gerekçesiyle 1 dakikada 2 sarı kart birden görerek takımını 10 kişi bıraktı.Altay Bayındır, 54. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermedi.Bu sezon 6. deplasmanında 5. kez kazanan Fenerbahçe, puanını 23'e yükselterek Alanyaspor ve Galatasaray ile puanını eşitledi. Denizlispor ise 6 puanla 20. sırada kaldı.Fenerbahçe, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, geçen hafta 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.Erol Bulut, Denizlispor maçında Mauricio Lemos, Diego Perotti, Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın yerine Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Caner Erkin'e şans verdi.Yukatel Denizlispor'un başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Kenan Atik ise geçen hafta 3-3 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'inde 1 oyuncuyu değiştirdi. Tiago Lopes'in yerine Zakarya Bergdich mücadele etti.Müsabaka öncesinde, vefat eden A Milli Futbol Takımı eski oyuncularından Raşit Karasu için saygı duruşunda bulunuldu.Fenerbahçe, topu kısa paslarla tutup oyunu kontrol ederek başladı. Denizlispor ise tüm hatlarıyla topun gerisine geçip kontratak fırsatları aradı.Henüz ilk dakikadan itibaren Denizlispor'a karşı baskı kuran Fenerbahçe, 9. dakikada 1-0 öne geçti.Sosa'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve Mustafa Yumlu'yu çalımlayarak son çizgiye inmeden topu içeri çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Papiss Cisse, altıpas önünden sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Costel Pantilimon'un sağından ağlarla buluşturmayı başardı.Fenerbahçe, golden sonra topu Denizlispor'a bırakarak daha çok kontratak fırsatları aramaya başladı. Denizlispor ise pas organizasyonu yapmakta ve pozisyon bulmakta zorluk yaşadı. Fenerbahçe ise özellikle Caner Erkin ve Ferdi Kadıoğlu'nu kullanarak zaman zaman etkili kontrataklar yaptı.Temponun giderek düştüğü mücadelede Fenerbahçe, 40. dakikada farkı ikiye çıkardı.Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkte bulunan Gökhan Gönül gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Costel Pantilimon'un yanından ağlarla buluşturmayı başardı.Fenerbahçe, 42. dakikada 3. bir gol daha buldu ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle bu gol iptal edildi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, Serdar Aziz'in arka direkten kafayla indirdiği topa hareketlenen Marcel Tisserand gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrasında öncesinde Serdar Aziz'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.4 dakika uzayan ilk yarının ardından Fenerbahçe, 2-0 üstünlükle soyunma odasına gitti.İlk yarının sonundaki görüntü, ikinci yarının başında da devam etti. Fenerbahçe, Denizlispor'a karşı çok adamla yarı sahasında beklerken, ev sahibiyse organize pas yapmakta güçlük yaşadı.52. dakikada Denizlispor penaltı kazandı. Serdar Aziz'in ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale geerekçesiyle hakem Ali Palabıyık VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Serdar Aziz, VAR izlemesi öncesi itiraz nedeniyle ve VAR'dan sonra ise elle oynama gerekçesiyle çift sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Altay Bayındır, 54. dakikada Murawski'nin penaltı vuruşunu köşeden kurtardı. Aynı dakika içerisinde Altay Bayındır, 2 net pozisyonda daha gole izin vermedi.Maçın son yarım saatlik bölümünde Fenerbahçe kapanırken, Denizlispor ise kanattan ortalar ve ceza sahası dışından şutlarla gol bulmaya çalıştı. Altay Bayındır, bu dakikalarda yaptığı kurtarışlarla en çok ön plana çıkan oyuncu oldu. Denizlispor'un 80. dakikada Mesanovic ile bir topu da direkten döndü.Fenerbahçe, son 35 dakikasını 10 kişi oynadığı maçtan 3 puanla ayrılarak zirveye ortak oldu.17. dakikada sağ kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada Serdar Aziz'in kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği top, yandan auta çıktı.21. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada kaleye paralel giden topa müsait durumdaki Pelkas ve Cisse dokunamadı.30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla hareketlenen Ferdi'nin aktardığı topla ceza sahasına giren Mert Hakan'ın sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, top yandan dışarı gitti.34. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortada Rodallega'nın ceza sahası hemen önünden attığı sert şutta, top yandan auta çıktı.42. dakikada Sosa'ın sol kanattan yaptığı ortada Serdar'ın kafayla aktardığı topu Tisserand filelere gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.52. dakikada ceza sahası içinde Mesanovic ve Serdar Aziz'in topa birlikte yükseldiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Ali Palabıyık pozisyonu izleme kararı verdi. Ali Palabıyık, pozisyonu izlemeye giderken itirazlarından dolayı Serdar Aziz'e sarı kart gösterdi. Pozisyonu izledikten sonra Serdar Aziz'in elle oynadığına karar veren ve beyaz noktayı gösteren Ali Palabıyık, Serdar Aziz'i ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırdı.57. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içi sağ çapraz pozisyondaki Aissati'nin sert şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı bir kez daha kornere çelişti. Bu sefer sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda doğrudan kaleye giden topu kaleci Altay uzaklaştırdı.76. dakikada Sagal'ın ceza alanından attığı sert şutta kaleci Altay, topu kornere uzaklaştırdı. Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde meşin yuvarlak ile buluşan Mesanovic'in şutunda, topu kaleci Altay bir kez daha kornere çıkardı.88. dakikada ceza sahası içinde Rodallega ile Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Ali Palabıyık, Yukatel Denizlispor lehine beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, penaltı kararını iptal etti.Denizli Atatürk: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan ÇimenPantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz (Dk. 46 Subotic), Mustafa Yumlu, Bergdich, Sacko (Dk. 87 Recep Niyaz), Murawski (Dk. 78 Varela), Bakalorz (Dk. 46 Mesanovic), Sagal, Aissati, Rodallega (Dk. 90+1 Fabiano)Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Pelka (Dk. 58 Sadık Çiftpınar), Sosa (Dk. 82 Tolga Ciğerci), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 82 Valencia), Mert Hakan Yandaş, Cisse (Dk. 75 Thiam)Dk. 9 Cisse, Dk. 40 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)Dk. 54 Serdar Aziz (Fenerbahçe)Dk. 22 Bergdich, Dk. 32 Bakalorz, Dk. 86 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 55 Ozan Tufan, Dk. 86 Caner Erkin (Fenerbahçe)