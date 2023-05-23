Fenerbahçe'den 'zorunlu' satın alma: Gustavo Henrique

Fenerbahçe, sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Gustavo Henrique'nin bonservisini alacak.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den 'zorunlu' satın alma: Gustavo Henrique
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23 Mayıs 2023 21:24
Fenerbahçe, sezon başında Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin bonservisini alıyor.

SBT Rio muhabiri Venê Casagrande'nin haberine göre; Gustavo Henrique, Flamengo'ya dönmeyecek. Fenerbahçe kısa süre içinde, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gustavo Henrique'nin bonservisini alacak ve 30 yaşındaki stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Gustavo Henrique'nin sözleşmesinde "dizinden sakatlanmaması durumunda" 1.4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Sezon başında 1.4 milyon Euro karşılığında kiralanan 30 yaşındaki Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla şimdiye dek çıktığı 23 maçta 3 gol - 2 asist üretti.

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