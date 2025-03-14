Fenerbahçe'den VAR hakemine tepki!

Fenerbahçe, Rangers maçında dört kez penaltı bekledi. Sarı-lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonların hiçbirinde VAR hakemi Pol van Boekel devreye girmedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da maç sonu VAR hakemi için açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den VAR hakemine tepki!
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14 Mart 2025 02:59
Son güncelleme 14 Mart 2025 03:03
Fenerbahçe, Rangers ile karşı karşıya geldiği maçta dört kez penaltı itirazında bulundu.

Karşılaşmanın VAR hakemi Espen Eskas, tüm pozisyonlarda oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, penaltı beklenilen pozisyonlarda hakeme büyük itirazlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlarda VAR'ın devreye girmemesi de dikkat çekti.

Karşılaşmanın Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel, Fenerbahçe'nin itiraz ettiği pozisyonların hiçbirinde orta hakem Espen Eskas'a izleme tavsiyesinde bulunmadı.

TÜRKİYE'DE DE GÖREV ALDI

Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel, Türkiye'de de görev aldı. Boekel, Galatasaray'ın geçen sezon Konyaspor deplasmanında 3-1 kazandığı maçta ve sarı-kırmızılıların bu sezon 27. haftada Alanyaspor karşısında 2-1 galip geldiği maçta VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

MOURINHO'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da Rangers maçının ardından VAR hakemiyle ilgili açıklama geldi.

Portekizli teknik adam, "VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Boekel. Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün. Bunu çok haksız olduğunu düşünüyorum." dedi.

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