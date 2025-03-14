Fenerbahçe'den VAR hakemine tepki!

Fenerbahçe, Rangers ile karşı karşıya geldiği maçta dört kez penaltı itirazında bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Karşılaşmanın VAR hakemi Espen Eskas, tüm pozisyonlarda oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, penaltı beklenilen pozisyonlarda hakeme büyük itirazlarda bulundu.
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlarda VAR'ın devreye girmemesi de dikkat çekti.
Karşılaşmanın Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel, Fenerbahçe'nin itiraz ettiği pozisyonların hiçbirinde orta hakem Espen Eskas'a izleme tavsiyesinde bulunmadı.
TÜRKİYE'DE DE GÖREV ALDI
Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel, Türkiye'de de görev aldı. Boekel, Galatasaray'ın geçen sezon Konyaspor deplasmanında 3-1 kazandığı maçta ve sarı-kırmızılıların bu sezon 27. haftada Alanyaspor karşısında 2-1 galip geldiği maçta VAR hakemi olarak görev yapmıştı.
MOURINHO'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da Rangers maçının ardından VAR hakemiyle ilgili açıklama geldi.
Portekizli teknik adam, "VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Boekel. Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün. Bunu çok haksız olduğunu düşünüyorum." dedi.
Karşılaşmanın VAR hakemi Espen Eskas, tüm pozisyonlarda oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, penaltı beklenilen pozisyonlarda hakeme büyük itirazlarda bulundu.
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlarda VAR'ın devreye girmemesi de dikkat çekti.
Karşılaşmanın Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel, Fenerbahçe'nin itiraz ettiği pozisyonların hiçbirinde orta hakem Espen Eskas'a izleme tavsiyesinde bulunmadı.
TÜRKİYE'DE DE GÖREV ALDI
Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel, Türkiye'de de görev aldı. Boekel, Galatasaray'ın geçen sezon Konyaspor deplasmanında 3-1 kazandığı maçta ve sarı-kırmızılıların bu sezon 27. haftada Alanyaspor karşısında 2-1 galip geldiği maçta VAR hakemi olarak görev yapmıştı.
MOURINHO'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da Rangers maçının ardından VAR hakemiyle ilgili açıklama geldi.
Portekizli teknik adam, "VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Boekel. Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün. Bunu çok haksız olduğunu düşünüyorum." dedi.