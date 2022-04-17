Ligde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor. 19 Nisan Salı günü sahasında "Barış için futbol" sloganıyla Shakthar Donetsk ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç öncesinde ise Ukrayna ekibi ile transfer için masaya oturacak.



3 YILDIZI RESMEN İSTEYECEKLER



Savaş sebebiyle Ukrayna'da liglerin akıbetinin belirsiz olması sebebiyle Fenerbahçe, Shakhtar'dan 3 ismi isteyecek. Hedefteki isimler ise stoper Marlon, sol bek Ismaily ve sağ kanat David Neres.



UZUN SÜREDİR TAKİPTELER



F.Bahçe bu 3 Brezilyalı futbolcudan özellikle Marlon ve Ismaily'i uzun süredir takip ediyor. Bu iki ismin yanına Neres'i de ekleyen yönetimin, üç oyuncu için de çok istekli olduğu belirtiliyor.



HEDEF UYGUN MALİYETLE BİTİRMEK



Üç isim için Shakhtar ile masaya oturacak olan Fenerbahçe, paket halinde bir transfere imza atmak istiyor. Sarı- Lacivertliler böylelikle en uygun maliyetle 3 isme imza attırmayı hedefliyor.



















