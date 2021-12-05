Fenerbahçe'den totem!

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki yedek kulübesini yıllar sonra değiştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den totem!
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05 Aralık 2021 19:29
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda kullandığı yedek kulübesini yıllar sonra değiştirdi.

Protokol tribününe göre sol tarafta yer alan yedek kulübesini kullanan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sağ taraftaki yedek kulübesine taşındı.

Bu durum Fenerbahçeli taraftarlarca sosyal medyada 'totem' olarak değerlendirildi.


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