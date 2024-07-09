Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Bertuğ Yıldırım

Fenerbahçe, 21 yaşındaki milli golcü Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Bertuğ Yıldırım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2024 11:53
Geçen sezondan forvet olarak kadrosunda sadece Edin Dzeko kalan Fenerbahçe, 1 yerli 1 yabancı golcü transferiyle santrfor hattını tamamlamak istiyor.

Yabancı golcü transferinde Youssef Ennesyri için son aşamaya gelen Fenerbahçe, yerli golcü için Bertuğ Yıldırım'da karar kıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı gelişmeye göre; Fenerbahçe, transfer için hem Bertuğ Yıldırım hem de kulübü Rennes ile temasa geçti.

RENNES, 5.4 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sarıyer altyapısında yetişen, Hatayspor'da adını duyuran Bertuğ, 2023 yazında 5.4 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer oldu.

21 yaşındaki A Millis santrfor, geçen sezon 21'i lig maçı olmak üzere toplam 31 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery