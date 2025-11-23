Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-2 kazandı.
Çaykur Rizespor'un gollerini, 6. dakikada Ali Sowe ve 16. dakikada Qazim Laçi kaydetti.
İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Fenerbahçe'de Marco Asensio, 55. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve farkı 1'e indirdi.
58. dakikada ise Anderson Talisca, attığı golle Fenerbahçe'ye beraberliği getirdi. Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise Marco Asensio yeniden sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı.
Mücadelenin 78. dakikasında ise Youssef En-Nesyri, farkı 2'ye çıkaran golü attı. Fenerbahçe'de Archie Brown, 88. dakikada skoru 5-2'ye getiren golü kaydetti.
Öte yandan Rizespor'un 2. golünü atan Qazim Laçi, 63. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe 5-2 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte ligde namağlup serisini sürdüren Fenerbahçe, puanını 31'e yükseltti ve 2. sırada konumlandı. Sarı-Lacivertliler böylece, 32 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
Ligde 3. galibiyetini bulunan Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı ve 11. sırada kendine yer buldu.
Çaykur Rizespor, ligin 14. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.
ALİ SOWE ATTI, RİZE ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 6. dakikasında Fred'in orta sahada kaptırdığı top Fenerbahçe kalesine gol olarak döndü. Rak-Sakyi sağ kanattan kale ağzına paralel yerden gönderdi, Sowe gol vuruşunu yaptı ve maçtaki ilk şut gol oldu ve Rizespor 1-0 öne geçti.
RİZESPOR, SKORU 2-0'A GETİRDİ
Maçın 16. dakikasında Qazim Laçi'nin uzaktan şutunda hakem Çağdaş Altay topun Fred'in eline çarptığına hükmetti. Ev sahibinin yay gerisinden kazandığı frikikte topun başına geçen Laçi sağ ayak içiyle Ederson'un sağına nefis vurdu ve topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.
FENERBAHÇE'DEN HAKEM KARARLARINA TEPKİ
Fenerbahçe, 6. dakikada kalesinde gördüğü golün öncesinde faul itirazında bulundu.
Golden önce topu kaptıran Fred, Muhamed Buljubasic'in yüzüne dirsekle vurduğunu söyledi.
Hakem Çağdaş Altay santra noktasını göstererek, golden önce faul olmadığını belirtti.
İKİNCİ GOL İÇİN DE TEPKİ!
Çaykur Rizespor'un ikinci golünden önce Fred'in topa elle müdahale ettiğini belirten hakem Çağdaş Altay düdüğünü çaldı.
Karadeniz ekibinde Qazim Laçi, elden kazandıkları serbest vuruşta topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0 yaptı.
Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Çağdaş Altay'a ciddi şekilde tepki gösterdi.
JHON DURAN KAÇIRDI!
Dakikalar 25'i gösterdiğinde Fenerbahçe mutlak gol şansını kullanamadı. Samet Akaydin'in hatasıyla ceza sahasının sağ tarafında topu bir anda önünde bulan Jhon Duran rakibinden sıyrıldı, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden vurdu, kaleci Fofana golü önledi.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Fred'in şutunda top savunmadan sekti, kaleye yöneldi, günün başarılı ismi Fofana'da büyük hata geldi, kale ağzında ikramı geri çevirmeyen Asensio dokundu ve topu ağlara gönderdi ve skor 2-1'e geldi.
3 DAKİKA SONRA TALISCA!
Maçın 58 dakikasında Anderson Talisca oyuna girer girmez golünü attı, skor 2-2'ye geldi ve Fenerbahçe geri döndü. Nene'nin sol kanattan ortasına kale ağzına kafayı vuran Brezilyalı yıldız bu sezon 6. golünü attı. Teknik direktör Tedesco 56'da Fred ve Mert Müldür'ü çıkarıp, Brown ve Talisca'yı oyuna almıştı.
ÇAYKUR RİZESPOR 10 KİŞİ!
Müsabakanın 57. dakikasında itirazdan sarı kart gören Qazim Laçi, 63'te Kerem'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla Çaykur Rizespor'u 10 kişi bıraktı.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ; YİNE ASENSIO
Dakikalar 65'i gösterdiğinde Fenerbahçe ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçta Marco Asensio'nın 2. golüyle 3-2 öne geçti. İspanyol yıldız, Jhon Duran'ın indirdiği topa yay üzerinden gelişine vurdu, yerden seken vuruş Fofana'yı aştı ve ağlarla buluştu. Sarı-Lacivertliler mükemmel golle geri dönüşü tamamladı.
EN-NEYSRI ATTI, FARK 2
Mücadelenin 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu orta alanda yerden savunma arkasına oynadı, Nene ikili mücadeleyi kazanıp topla ceza sahasına girdi, sağ tarafta boş durumdaki En-Nesyri'yi gördü, Faslı santrfor net bir gol vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu golle birlikte fark 2'ye çıktı!
ARCHIE BROWN ATTI, 5 OLDU!
Dakikalar 88'i gösterirken Marco Asensio'dan savunma arkasına nefis top, sol kanattan bindiren Archie Brown çaprazdan topla ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla golünü attı. Bu golle birlikte Fenerbahçe, skoru 5-2'ye getirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Çaykur Rizespor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
6. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Rak-Sayi'nin sağ çaprazdan ceza sahasının içerisine yerden gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu.
15. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının hemen önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Laçi, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ederson'un sağından ağlara gönderdi: 2-0
25. dakikada Laçi'nin geri pasında topu kapan Jhon Duran'ın ceza sahasının sağ çaprazında şutunda, top kaleci Fofana'nın ayağına çarparak kornere çıktı.
34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde savunmadan dönen topa, Fred gelişine sert vurdu. Fofana topa sahip olarak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 2-0 önde bitirdi.
Fenerbahçe, Jhon Duran ile gole çok yaklaştı! 🎥pic.twitter.com/Wz1HQVyCrt
— Sporx (@sporx) November 23, 2025
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Fenerbahçe fakı 1'e indirdi. Fred'in ceza sahasının dışında şutunda kaleci Fofana'nın kontrol etmeye çalıştığı top Asensio'nun önüne düştü. Sarı-lacivertli futbolcu, topu filelerle buluşturdu: 2-1
58. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Nene'nin soldan ortasında ceza sahasında Talisca kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2
59. dakikada Sowe'un ceza sahasına çektiği şutta top yan direkten oyun alanına geri döndü.
63. dakikada Laçi, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrasında iki sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
65. dakikada Fenerbahçe 3-2 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ceza sahasında Jhon Duran, topu Asensio'ya indirdi. Asensio, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-3
78. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Nene'nin ceza sahasının solunda yerden gönderdiği pasta topla buluşan En-Nesyri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4
88. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Asensio'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Brown, ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta topu ağlara gönderdi: 2-5
Fenerbahçe, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Dk. 83 Mithat Pala), Papanikolaou (Dk. 83 Taylan Antalyalı), Buljubasic (Dk. 61 Olawoyin), Rak-Sayi (Dk. 75 Zeqiri), Laçi, Emrecan Bulut (Dk. 75 Jurecka), Sowe
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Dk. 56 Talisca), Skriniar, Oosterwolde (Dk. 84 Becao), Levent Mercan, İsmail Yüksek, Nene (Dk. 84 Oğuz Aydın), Asensio, Fred (Dk. 56 Brown), Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran (Dk. 75 En-Nesyri)
Goller: Dk. 6 Sowe, Dk. 16 Laçi (Çaykur Rizespor), Dk. 55 ve 65 Asensio, Dk. 58 Talisca, Dk. 78 En-Nesyri, Dk. 88 Brown (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 63 Laçi (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Samet Akaydin, (Çaykur Rizespor), Dk. 52 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
